Feyenoord'un büyük transferi ESPN'de yerden yere vuruldu

Mario Been, Feyenoord'un Fortuna Sittard ile 1-1 berabere kalmasının ardından Tjark Ernst'i sert bir dille eleştirdi. Kaleci, Shiloh ’t Zand'ın beraberlik golüne engel olamadı ve ESPN yorumcusu Been'e göre bu golü önlemek için çok daha fazlasını yapabilirdi. Been ayrıca Feyenoord'un geçen yaz Alman kaleciyi De Kuip'e getirme kararını sorguluyor.

Feyenoord, ayrılan Timon Wellenreuther'in yerine Ernst'i geçen yaz Hertha BSC'den beş milyon euro karşılığında transfer etti. 23 yaşındaki Alman, o tarihten bu yana Rotterdam ekibinin birinci kalecisi ancak Been'i henüz ikna edebilmiş değil. Eski Feyenoord teknik direktörü, Ernst'in Fortuna'nın son dakikalarda bulduğu beraberlik golündeki performansını beğenmedi.

Yenilen golün görüntüleri yeniden izlenirken Been, ESPN'de "Kalenin arkasından bakınca kalecinin yaptığından çok daha fazlasını yapabileceğini düşünüyorum" dedi. Yorumcu, Ernst'in topa gidiş biçimini özellikle eleştirdi: "Tam anlamıyla atlamıyor, sadece kendini yere bırakıyor."

"Bence bir adım daha atabilirdi ve belki de uzanabildiğinden biraz daha uzağa yetişebilirdi. Ben hiç kalecilik yapmadım ama bu, gerçekten bir adım atıp topa atlamaktan çok kendini yere bırakmaya benziyordu" diye konuştu Been.

Been'in eleştirileri, Ernst'in Fortuna Sittard karşısındaki performansıyla sınırlı değil. Eski Feyenoord teknik direktörü, "Kaleci olarak onun hakkında hâlâ şüphelerim var" dedi ve ekledi: "Özellikle de Feyenoord'un hedeflediği seviye için."

Ernst, maçın son bölümünde yaptığı önemli bir kurtarışla Fortuna'nın oyuna sonradan giren oyuncusu Sven Simons'un skoru 1-2'ye getirmesini önlese de Been, kalecinin hâlâ yeterince şey göstermediğini düşünüyor. Yorumcu, "Beni henüz ikna edemedi. O son topu müthiş kurtarıyor ama golü çok kolay yiyor" dedi.

Been, eleştirilerinin Alman kaleciye yönelik kişisel bir karalama kampanyasına dönüşmesini ise istemiyor. "Tekrar söylüyorum, bu Ernst'e karşı bir karalama kampanyasına dönüşmemeli ama henüz Feyenoord'a puan kazandırmış da değil" diye vurguladı.

Eski Feyenoord teknik direktörü, Rotterdam ekibinin neden Hollandalı bir kaleci seçmediğini de sorguladı. Nick Olij (PSV) ve Etienne Vaessen'ı (FC Groningen) da alternatif olarak gösteren Been, "Hollanda'da Branderhorst ve Drommel gibi isimler varken neden yurt dışından kaleci getirmek zorunda olduğunuzu anlamıyorum" dedi. "Beni etkileyen çok sayıda kaleci var. Feyenoord ise çıkıp Ernst'i getiriyor."