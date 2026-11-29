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Feyenoord'un Ajax derbisi ilk 11'i belli oldu. Giovanni van Bronckhorst, savunmanın merkezinde Thijs Kraaijeveld ve Mika Mármol ikilisini korurken santrforda Shaqueel van Persie yerine Nacho Ferri'yi tercih etti. De Kuip'teki maç saat 14.30'da başlayacak ve canlı olarak ESPN 1'den yayınlanacak.

Feyenoord, Ajax karşısında kötü gidişata nihayet son vermeyi umuyor. Rotterdam ekibi son dört maçını kaybetti ve yedi maçtır galibiyet alamıyor.

Feyenoord geçen hafta sonu aynı şehirden rakibi Excelsior'a 2-3 yenildi, ardından salı günü FC Porto karşısında 0-1 mağlup oldu. Portekiz ekibi karşısındaki olumsuz sonuca rağmen Van Bronckhorst, ilk 11'ini büyük ölçüde korumak için yeterince olumlu işaret gördü.

Feyenoord'da kaleyi yine Florian Kastenmeier koruyacak. Alman kaleci, FC Porto karşısındaki ilk maçında çok iyi bir izlenim bıraktı ve performansındaki düşüş nedeniyle ilk 11'deki yerini kaybeden Tjark Ernst'i yedek kulübesinde bırakacak.

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Van Bronckhorst, savunmanın merkezinde Kraaijeveld ve Mármol ikilisiyle devam etme kararı aldı. İkili salı günü FC Porto karşısında iyi bir izlenim bıraktığı için Tsuyoshi Watanabe, Ajax derbisinde de yedek kulübesinde olacak.

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Feyenoord'un savunma hattını Givairo Read ve Javi López tamamlıyor. Van Bronckhorst orta sahada Gjivai Zechiël, Charles Vanhoutte ve Oussama Targhaline'yi tercih ediyor.

Anis Hadj Moussa, Feyenoord'un ilk 11'inde yine yer alıyor. Cezayirli oyuncu salı günü FC Porto karşısında sahalara döndü ve hemen 90 dakika oynadı. Luciano Valente ise Ajax derbisine sol kanatta başlayacak.

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Van Bronckhorst, Avrupa'daki karşılaşmaya kıyasla santrforda bir değişikliğe gidiyor. FC Porto maçına santrfor olarak başlayan Van Persie'nin yerine Ferri'yi tercih ediyor.

Van Bronckhorst, pazar öğleden sonra Jordan Bos, Thomas Beelen, Bart Nieuwkoop, Jeremiah St. Juste ve Tijme Wessels'ten yararlanamayacak. Beş oyuncu uzun süreli sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

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Ajax derbisi Feyenoord için büyük önem taşıyor. Eredivisie'de şu anda beşinci sırada bulunan Feyenoord, kazanırsa Ajax'la puanlarını eşitleyecek. Kaybederse Amsterdam ekibiyle arasındaki fark altı puana çıkacak.

Feyenoord'un ilk 11'i: Kastenmeier; Read, Kraaijeveld, Mármol, López; Zechiël, Vanhoutte, Targhaline; Hadj Moussa, Ferri, Valente.