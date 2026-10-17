Feyenoord, cumartesi akşamı Telstar deplasmanında heyecan dolu bir galibiyet aldı. Giovanni van Bronckhorst'un takımı, bol gollü karşılaşmayı 4-3 kazandı. İki gol atan Sem Steijn, bu galibiyetle PSV ile arasındaki farkı açan Rotterdam ekibine büyük katkı sağladı.

Van Bronckhorst, Como'ya karşı 3-2 kazanılan Şampiyonlar Ligi maçının ilk 11'ine göre dört değişiklik yaptı. Savunmanın merkezinde Tsuyoshi Watanabe ve Thijs Kraaijeveld görev alırken Steijn ile Gaoussou Diarra da maça ilk 11'de başladı; Jeremiah St. Juste, Javi López, Luciano Valente ve Oussama Targhalline ise yedek kulübesinde yer aldı. Telstar Teknik Direktörü Henk Brugge ise kaptan Jeff Hardeveld'i yedek bırakmayı tercih etti.

Feyenoord, Velsen-Zuid'de maça rüya gibi başladı ve gol perdesini açmak için yalnızca 25 saniyeye ihtiyaç duydu. Sağ kanattan ilerleyen Givairo Read'in ortasında top arka direkte Diarra'ya ulaştı. Diarra sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1. Bu, Eredivisie'de sezonun en erken golü oldu. Ancak Telstar teslim olmadı ve Martha'nın da aralarında bulunduğu oyuncularla tehlike yarattı.

21. dakikada Nacho Ferri, Feyenoord'un farkı ikiye çıkardı. Kornerde Watanabe'nin vuruşu üst direkten döndü, İspanyol forvet de dönen topu ağlara gönderdi. Böylece ligdeki altıncı golünü atan Ferri, Eredivisie gol krallığında Søren Tengstedt'i yakaladı. Ancak Charles Vanhoutte'nin topu kaybetmesinin ardından Owusu, uzaktan çektiği falso alan şutla kaleci Tjark Ernst'i şaşırtınca Telstar maça yeniden ortak oldu: 1-2. Alman kaleci bu golde hatayı kendisinde arayacaktır.

Feyenoord'un yanıtı neredeyse anında geldi. İki dakika sonra Steijn farkı yeniden ikiye çıkardı. Gjivai Zechiël'in mükemmel ara pasıyla sağ kanatta hareketlenen Read, topu Steijn'in önüne bıraktı. Steijn de skoru 1-3'e getirdi. Telstar ise pes etmedi. 37. dakikada Owusu'nun iyi tamamlayamadığı atağın ardından Patrick Brouwer topu ağlara göndererek farkı yeniden bire indirdi: 2-3.

İkinci yarıda da heyecan devam etti. Feyenoord, 50. dakikanın hemen ardından farkı yeniden açmak için önemli bir fırsat yakaladı. Hakem Jeroen Manschot, topun Telstar savunmacısı Soualhia'nın eline çarptığı gerekçesiyle penaltı kararı verdi. Uzun süren VAR incelemesine rağmen karar değişmedi. Steijn, soğukkanlılığını koruyarak 57. dakikada penaltı noktasından akşamın ikinci golünü attı: 2-4.

Van Bronckhorst daha sonra Kraaijeveld ve Vanhoutte'nin yerine Javi López ile Oussama Targhalline'i oyuna aldı. Telstar da Thórisson'un yerine Jelani Seedorf'u sahaya sürdü. Ev sahibi ekip sonuç alabileceğine inanmaya devam etti ve 69. dakikada Noach Shenkman'ın güzel kafa golüyle farkı yeniden bire indirdi: 3-4. Böylece Feyenoord, rahat bir üstünlüğü kaybetme endişesini maçta üçüncü kez yaşadı.

Feyenoord, tek gollük üstünlüğünü koruyarak tüm kulvarlarda üst üste beşinci galibiyetini aldı. Rotterdam ekibi, PSV'nin cumartesi günü ADO Den Haag karşısında aldığı sürpriz 2-1'lik yenilgiden yararlandı ve Eindhoven ekibiyle arasındaki puan farkını dörde çıkardı. Böylece Feyenoord, iki takımın 25 Ekim Pazar günü Eindhoven'da karşılaşmasına bir hafta kala rakibine önemli bir darbe indirdi. Telstar ise 15. sırada bulunuyor.