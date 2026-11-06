Feyenoord Teknik Direktörü Van Bronckhorst'un sabrı taştı: Kendi oyuncusunu acımasızca hedef gösterdi

Giovanni van Bronckhorst, Feyenoord'un Şampiyonlar Ligi'nde Inter'e 3-0 yenildiği maçta kaleci Tjark Ernst'e yöneltilen eleştirilerin ardından cuma günü oyuncusuna sahip çıktı. Teknik direktör, takımının öncelikle savunmadaki hatalara bakması gerektiğini düşünüyor ve Ernst'e yönelik eleştirilerden artık iyice bıkmış görünüyor.

sc Heerenveen maçı öncesindeki basın toplantısında Van Bronckhorst, yenilen gollerde birden fazla oyuncunun sorumluluğu olduğunu vurguladı. Teknik direktör, "Yediğimiz gollerde pek çok oyuncunun adını sayabiliriz" dedi. Van Bronckhorst'a göre Ernst de üst düzey bir kulüpte oynamanın beraberinde getirdiği eleştirilerle başa çıkmayı öğrenmeli.

Van Bronckhorst, ardından yenilen gollerden birinde yanlış karar verdiğini düşündüğü sol bek Javi López'i işaret etti. Feyenoord teknik direktörü, "Salı günü yanlış giden şey, Javi López'in yanlış taraftan markaj yapmasıydı. Benim için en önemli nokta bu" dedi. Van Bronckhorst, rakiplerin kaleye şut çekme fırsatı bulmasını en baştan engellemek istiyor.

Inter'in üçüncü golünde Piotr Zielinski'nin ceza sahasına doğru top sürmek için geniş alan bulduğunu belirten Van Bronckhorst, sorunun yalnızca kalecisinin performansından ibaret olmadığını söyledi. "Kalecinin o topu çıkarması gerektiğini söyleyebilirsiniz ama şunu da sorabilirsiniz: Neden onunla birlikte koşmuyoruz? Neden doğru yerde durmuyoruz? Benim için bunlar, bütün suçu kaleciye atmaktan daha önemli."

Ernst, Inter maçında tribünlerden gelen alaycı alkışlarla da karşılaştı. "Taraftarlar o anda elbette alaycı davranıyor ama bir şeyler yolunda gitmediğinde bunu açıkça belli ediyor."

Teknik direktör, maçtan sonra Ernst'le ayrıca görüşmek için bir neden görmedi. Devam eden eleştirilere rağmen kalecisine tam destek veren Van Bronckhorst, "Hayır, kesinlikle. Bunu takım olarak yapıyoruz" dedi. "Benim bir numaralı görevim, oyuncuların gelişmesini sağlamak."

Van Bronckhorst'a göre bu gelişimin sonuçlarla birlikte gelmesi gerekiyor. "Şampiyonlar Ligi'nde dört maç sonunda topladığımız puanlar yeterli değil ama ligde lideriz. Görevim, oyunculardan verim almak ve onları daha iyi hâle getirmek. Enerjimi de buna harcamalıyım."