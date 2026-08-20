Feyenoord, Targhalline için Premier League’den teklif aldı

Oussama Targhalline, transferde gözde isimlerden biri. İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, perşembe günü Feyenoord'un orta sahasına dört kulübün ilgi gösterdiğini bildirdi.

Di Marzio'ya göre Hull City, Feyenoord futbolcusunu kadrosuna katarmaya en yakın kulüp konumunda. Premier League'e yükselen kulüp, Feyenoord'a şimdiden iki teklif sundu.

Francesco Farioli'nin Porto'su da Targhalline etrafındaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Di Marzio'nun perşembe günü vurguladığı üzere Atalanta ve Bologna da devrede.

Targhalline önümüzdeki dönemde tüm seçenekleri değerlendirecek. Ardından geleceğinin Feyenoord'da mı olacağına, yoksa Avrupa'nın üst düzey liglerinden birinde yeni bir macerayı mı tercih edeceğine karar verecek.

Öte yandan Feyenoord, ESPN'in Targhalline hakkındaki haberine kesinlikle katılmıyor. Eredivisie yayın haklarını da elinde bulunduran yayın kuruluşu, çarşamba günü daha önce orta saha oyuncusuyla kulübünün yollarını ayırmaya doğru gittiğini yazmıştı.

Olası ayrılığın, hayal kırıklığıyla sonuçlanan sözleşme görüşmelerinin bir sonucu olduğu öne sürüldü. Buna göre Feyenoord, ilk etapta Targhalline'in sözleşmesini yenilemeyi planlıyordu. ESPN'e göre bu görüşmeler daha sonra Targhalline açısından hayal kırıklığıyla sonuçlandı.

Targhalline, Feyenoord'un pazar günü Go Ahead Eagles ile 2-2 berabere kaldığı maçta 90 dakika yedek kulübesinde oturdu. De Kuip'teki sözleşmesi 2028 yazına kadar devam ediyor.