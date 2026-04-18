Feyenoord taraftarları seviniyor: Üst düzey yetenek Grootfaam, sosyal medyada Ajax'a sataştı

Feyenoord'un genç yeteneği Ilai Grootfaam, Cumartesi günü sosyal medyada eski kulübü Ajax'a bir gönderme yaptı. Bunun nedeni, Feyenoord U17 takımının Amsterdamlı rakiplerine karşı aldığı ikna edici galibiyetti.

Feyenoord U17, Ajax deplasmanında 0-4'lük galibiyetle büyük bir izlenim bıraktı. Rotterdam ekibi maça hızlı başladı ve Ajax'ın açılış dakikalarında küçük bir şans yakalamasının ardından kısa sürede inisiyatifi ele geçirdi. 18. dakikada Amsterdam ekibinin pas kaybı, Jerayno Schaken'in soğukkanlılıkla bitirdiği açılış golüne yol açtı.

Bundan sonra da Feyenoord daha iyi olan takım olmaya devam etti. Takım daha rahat paslaşmalar yaptı ve birçok kez tehlikeli pozisyonlar yarattı, ancak ilk yarı bitmeden ikinci gol gelmedi. Ajax, beraberliği yakalamak için fırsatlar yakaladı, ancak Feyenoord savunması ve kalecisi direndi.

İkinci yarı başlar başlamaz skor 0-2 oldu, yine Schaken'den. Bu golle Ajax'ın direnci kırıldı. Feyenoord kontrolü elinde tuttu ve baskısını sürdürdü. İkinci yarının ortasında Schaken 0-3'lük skorla hat-trick'ini tamamladı, ardından Noah Bout maçın son dakikalarında skoru 0-4'e getirdi.

Maçın ardından, geçen yaz Ajax'tan Feyenoord'a transfer olan Grootfaam, Instagram'da bir paylaşımda bulundu. 16 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu, maçın haberinin bir görüntüsünü paylaşarak altına "wesh, wesh" yazısını ekledi.

"Wesh", Fransız sokak dilinden gelen ve Arapçadan türeyen bir kelime olup, "ne" veya "nasıl" gibi bir anlam taşır.

Dikkat çeken nokta, Grootfaam'ın Ajax maçında sahaya çıkmamış olması. Feyenoord'un en büyük yeteneklerinden biri olarak bilinen orta saha oyuncusu, son zamanlarda A takım kadrosuna daha sık katılıyor ve Cuma günü Excelsior ile 1-1 biten hazırlık maçında gol atarak kendini gösterdi.

Feyenoord taraftarları arasında Grootfaam'ın haberi coşkuyla karşılandı. "Kendi Noa Lang'ımız var," diyor bir Feyenoord taraftarı X'te gülerek.