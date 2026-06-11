Feyenoord, Robin van Persie'nin ardından iki tanınmış ismi daha takımdan gönderdi

Rotterdam kulübü, resmi kanalları aracılığıyla yaptığı açıklamada, Feyenoord'un René Hake ve Brian Pinas ile yollarını ayırdığını duyurdu.

İkili, geçtiğimiz sezon Feyenoord 1'in teknik kadrosunda yer alıyordu, ancak ayrılan baş antrenör Robin van Persie'nin ardından kulüpten ayrılacak.

Böylece Feyenoord'un teknik kadrosunda büyük bir değişiklik yaşanıyor. Bir haftadan fazla bir süre önce, kaleci antrenörü Jyri Nieminen'in kendi isteğiyle De Kuip'ten ayrılacağı duyurulmuştu.

Etienne Reijnen, Liverpool ile sözleşme imzalayacağı varsayımıyla çoktan ayrılmıştı. Yakın zamanda atanan Said Bakkati ve 2019'dan beri yardımcı antrenörlük görevini yürüten John de Wolf ise Feyenoord'da kalacak.

Geçtiğimiz Pazar günü, Van Persie'nin artık Feyenoord'da teknik direktörlük görevini sürdürmeyeceği kesinleşti. Geçtiğimiz sezon, eski yıldız forvet takımı ikinci sıraya taşıyarak gelecek sezon Şampiyonlar Ligi grup aşamasına doğrudan katılma hakkı kazandırdı.

Van Persie, takımını milyarlarca dolarlık turnuvaya taşımasına rağmen, sezon boyunca kendisine yönelik eleştiriler genellikle sert oldu.

Takımın performansı genellikle vasatın altındaydı ve şampiyonluk şansı çok geçmeden kayboldu. Ayrıca Feyenoord, Avrupa Ligi'nde de oldukça hayal kırıklığı yaratan bir sezon geçirdi.