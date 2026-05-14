Feyenoord prensip anlaşmasına vardı: yeni genel müdür yakında tanıtılacak

Robert Eenhoorn (58), Feyenoord'un yeni genel müdürü olacak. Rotterdamlı yönetici, CF Monterrey'e transfer olan Dennis te Kloese'nin yerine De Kuip'te görevi devralacak.

Genellikle güvenilir kaynak olarak bilinen Feyenoord Transfermarkt'a göre, Rotterdam kulübü Eenhoorn ile prensip anlaşmasına vardı.

Bu anlaşma şu anda kağıda dökülüyor ve ardından Eenhoorn'un De Kuip'te tanıtımı da yakında gerçekleşecek.

Feyenoord, kulüp içinde yıllardır en çok istenen isimlerden biri olan bir yöneticiyle anlaşma sağladı. Taraftarlar da onun gelmesini heyecanla bekliyordu.

Birinci sınıf beyzbol oyuncusu olarak kariyerinin ardından Eenhoorn, Hollanda profesyonel futbolunda tanınmış bir yönetici haline geldi. 2014 ile 2024 yılları arasında AZ'de başarılı bir genel müdür olarak görev yaptı.

Te Kloese, 1 Temmuz'da Feyenoord'dan resmi olarak ayrılacak. Eenhoorn, hemen yeni bir teknik direktör atamak gibi önemli bir görevi üstlenecek.

Ardından bu ikili, şüphesiz Robin van Persie'nin baş antrenörlüğü konusunu ele alacak. Geçtiğimiz Pazar günü, Rotterdamlı teknik direktör, Feyenoord'u Şampiyonlar Ligi'ne taşıyarak kendini kanıtladı.