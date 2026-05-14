1908'in haberine göre, Adrie Poldervaart Feyenoord U21'in yeni teknik direktörü olacak. 55 yaşındaki teknik direktör, Quick Boys ile İkinci Lig şampiyonluğuna doğru emin adımlarla ilerliyor, ancak gelecek yıl Feyenoord'un en üst düzey genç takımının başına geçecek.

Böylece Feyenoord, FC Dordrecht'e transfer olan Pascal Bosschaart'ın (46) yerine layık bir halef bulmuş oldu. Krommedijk'te, yakın arkadaşı Dirk Kuijt'in yardımcısı olacak.

Poldervaart, bu sezonun ardından mükemmel bir performans sergilediği Quick Boys'tan ayrılacak. Daha önce De Graafschap ve Excelsior gibi takımların yanı sıra çeşitli amatör kulüplerde baş antrenör olarak görev yaptı.

Poldervaart ayrıca FC Groningen ve Fortuna Sittard'da Danny Buijs'in yardımcısıydı. Feyenoord, U21 takımını İkinci Lig'e taşıyacak deneyimli bir teknik direktöre yatırım yapıyor.

Daha önce eski Feyenoordlu Thomas Buffel'in Bosschaart'ın yerine geçeceği söyleniyordu. Ancak Poldervaart bu rekabeti kazandı.

Bu arada Bosschaart da De Kuip'te sözleşmesi devam ediyor. Feyenoord U21'in şu anki teknik direktörü, Rotterdam kulübü tarafından 2028 ortasına kadar Keuken Kampioen Ligi'ndeki kulübe geçici olarak görevlendirildi.

Geçici teknik direktör Bosschaart'ın liderliğinde Feyenoord, geçen yıl Şampiyonlar Ligi'nde etkileyici bir sonuç elde etti. Rotterdam ekibi, iki maçta AC Milan'ı eleyerek Avrupa turnuvasının bir sonraki turuna yükseldi.