Leo Sauer, Feyenoord'dan bonservisiyle VfB Stuttgart'a transfer oldu. Rotterdam ekibinin kulüp kanallarından yaptığı açıklamaya göre 20 yaşındaki Slovak oyuncu, 15 milyon euro garanti bedel kazandırırken bu rakam bonuslarla 17 milyon euroya kadar çıkabilecek.

Sauer, kulüp kanalları aracılığıyla veda ederken, “Feyenoord'a son derece minnettarım” dedi. “Bana çok genç yaşta duyduğu güven ve burada her anlamda gelişmem için bana yardımcı olan insanlar için minnettarım.”

Sauer, 2022'de 16 yaşındayken Feyenoord'a katıldı ve bir yılı aşkın süre sonra A takımda ilk maçına çıktı. Geçen sezon sakatlıklarla geçen dönemlerin yanı sıra Robin van Persie'nin vazgeçilmez ilk 11 oyuncularından biriydi, ancak 2028'e kadar olan sözleşmesini tamamlamayacak.

Sauer sözlerini şöyle sürdürdü: “Akademi'den A takıma kadar bu kulübün ne kadar özel olduğunu gördüm ve burada umarım Avrupa'da güzel bir kariyer için temel atma fırsatı buldum. Bu, sonsuza kadar benimle kalacak bir şey.”

“Bu formayı gururla giydim ve özellikle bana her zaman büyük sevgi gösteren taraftarların bu adımı anlayışla karşılamasını umuyorum. Umarım bir gün yeniden karşılaşırız, belki gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde bile.”

Feyenoord gibi Stuttgart da geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde etti. Sebastian Hoeness yönetimindeki Die Schwaben, uzun yıllardır gösterdiği başarılı performansın ardından geçen sezonu Almanya'da dördüncü sırada tamamladı.

Sauer, Feyenoord formasıyla toplam 44 maça çıktı. Bu süreçte 11 kez Slovakya Milli Takımı'nda görev yapan oyuncu, ayrıca NAC Breda'ya kiralanmıştı. Şimdi onu Bundesliga'da yeni bir macera bekliyor.