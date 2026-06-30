Feyenoord, Nacho Ferri’nin tanıtımını bir başka büyük duyuru ile birleştiriyor

Nacho Ferri (21), Feyenoord’un yeni forveti oldu. Dünya Kupası’na katılan Ayase Ueda’nın (27) halefi olarak görülen oyuncu, 2030 ortasına kadar geçerli bir sözleşmeye imza attı.

İspanyol oyuncu Ferri’nin KVC Westerlo’dan 8 milyon euroya transfer olduğu bildiriliyor. Bu tutar, nihai olarak toplam 10 milyon euroya kadar çıkabilir.

Yeni iç saha formasıyla tanıtılan Ferri, kulübün web sitesi üzerinden transferiyle ilgili şu açıklamayı yaptı: “Feyenoord forması giymeyi çok heyecanla bekliyorum.”

“Son iki yılda Belçika’da çok şey öğrendim ve artık daha yüksek bir seviyeye, Feyenoord gibi büyük bir kulübe adım atmanın zamanının geldiğini hissediyorum. Westerlo’daki ‘t Kuipje’den Rotterdam’daki De Kuip’e: bu, benim için mükemmel bir adım gibi geliyor.”

“Feyenoord’un zengin bir tarihe sahip bir kulüp olduğunu biliyorum, ama her şeyden önce geleceğe yönelik büyük bir hırsı da var. Üstelik önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi’nde oynayacağız. Bu sadece benim için heyecan verici bir şey değil. Hepimiz için geçerli olacak. Herkesle tanışmayı ve işe başlamayı sabırsızlıkla bekliyorum,” diyerek Ferri tanıtım konuşmasını sonlandırdı.

Feyenoord’da Ferri, hazırlık maçlarında 19 numaralı formayla oynayacak. Rotterdamlılar, sezonun başlangıcında kesin kadro belirlenen zamana kadar forma numaralarının değişebileceğini vurguluyor.

Voetbalzone editörü Daily Loos, bu hafta Ferri hakkında kapsamlı bir yazı kaleme aldı. Bu yazıya bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.