Luciano Valente, Feyenoord’un pazar öğleden sonra FC Utrecht’i 5-0’lık net bir skorla mağlup etmesinin ardından memnun bir görüntü sergiledi. Orta saha oyuncusu, takımının bir kez daha oyuna hükmederek sahaya çıktığını gördü ve maçın ardından ESPN’e yaptığı açıklamada bu tür performansların standart haline gelmesi gerektiğini vurguladı.

Valente, “Zwolle maçının ardından bunu iyi şekilde sürdürmemiz çok güzel” dedi. “İstediğimiz şey bu: oyuna hükmetmek. Şu anda hâlâ özel görünüyor ama bu tür maçlarda bunun normal hale gelmesini sağlamalıyız.”

Valente’ye göre Utrecht karşısındaki performans, bir önceki maçtakinden mutlaka daha iyi değildi. “Bence benzer oynadık. Utrecht de bazı bölümlerde topla iyiydi ama bugün o kadar baskın, temiz ve yoğunduk ki böyle bir maçı rahat kazanırsınız.”

Bu galibiyet ayrıca Feyenoord’un sonunda sezonun ilk iç saha galibiyetini alması anlamına da geldi. “Elbette daha önce puanlar bırakmış olmamız can sıkıcı. Maçtan önce de kendi stadımızda üç puan almanın zamanının geldiğini konuşmuştuk ve bunu çok iyi bir şekilde yaptık.”

Valente, performansıyla tribünde bulunan milli takım teknik direktörü Xavi’ye de kendisini gösterdi. Orta saha oyuncusu Hollanda Milli Takımı kadrosuna alınmazken, takım arkadaşı Gjivai Zechiël çağrı aldı.

Valente dürüstçe, “Elbette hayal kırıklığı yaşıyorsunuz” dedi. “İçten içe kadroda olmayı biraz ummuştum ama sahada ayaklarımla konuşmam gerekiyor ve bugün bunu yaptım.”

Valente, Utrecht karşısında 11 metreden de etkisini gösterdi. Orta saha oyuncusu penaltıyı gole çevirdi ancak aslında Feyenoord’un ilk penaltıcısı olmadığını açıkladı.

Bu sorumluluk aslında forvet Nacho Ferri’de. Kendisi de zaten gol atmıştı. “Normalde onu Nacho kullanır ama bana, ‘Sen atabilirsin’ dedi. Bunu ondan görmek benim için çok değerli. Ve evet, neyse ki top ağlarla buluştu.”