Feyenoord, Javi López’ü tanıttı ve forma numarasını da hemen açıkladı

Feyenoord, Javi López’ün transferini pazartesi akşamı doğruladı. 24 yaşındaki sol bek, bu sezon Real Sociedad’dan kiralandı. Ardından Rotterdam ekibinin onu bonservisiyle kadrosuna katma opsiyonu bulunuyor.

López, yeni kulübünün internet sitesine yaptığı açıklamada, “Feyenoord gibi büyük ve iddialı bir kulüp için oynayacak olmak beni gururlandırıyor” dedi. İspanyol oyuncu, De Kuip’te 16 numaralı formayı giyecek.

“Takıma katılmak için sabırsızlanıyorum, çünkü kulüp, takım arkadaşlarım ve taraftarlar için mümkün olan en kısa sürede değerli olmak istiyorum. Bu formayla birlikte güzel anlar ve başarılar yaşayabilmek için her şeyimi vereceğim.”

1,83 metre boyundaki López, Real Sociedad ile 2030 yılının ortasına kadar sözleşmesi bulunan bir sol bek. Geçen sezon Real Oviedo’ya kiralanmış ve burada takımın değişmez isimlerinden biri olmuştu.

Tenerife doğumlu López, şu ana kadar 2024’ten bu yana sözleşmeli olduğu Real Sociedad’ın A takımında 38 maça çıktı. Kulüp, o dönem onu Deportivo Alavés’ten koparmak için 6,5 milyon euro ödemişti.

Jordan Bos ile Gijs Smal’ın sakat olması nedeniyle Feyenoord’un acilen yeni bir sol beke ihtiyacı vardı. Bu yüzden yeni transfer Mika Mármol, son maçlarda bu bölgede görev yaptı.

Feyenoord Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, sol bek pozisyonu için altyapı oyuncusu Tijme Wessels’e de başvurabiliyor. Voetbal International, 19 yaşındaki savunmacının da sözleşmesini kısa süre içinde 2029 yılının ortasına kadar uzatacağını yakın zamanda duyurmuştu.