Feyenoord, Ittihad Club’da hassas bir noktaya dokundu: "Bunu hakaret olarak algıladılar"

Kenneth Perez, ESPN'de yayımlanan Dit Was Het Weekend programında, Ittihad Club'ın Feyenoord'un banka teminatı talebini bir hakaret olarak görmüş olabileceğini söyledi. Pazar günü Anis Hadj Moussa'nın Suudi kulübüne transfer olacağı izlenimi vardı, ancak tüm işaretler olumlu olsa da yine de anlaşmaya varılamadı.

Talep edilen banka teminatı sonunda gelmedi ve bu nedenle kanat oyuncusunun bu transfer döneminde Feyenoord'da kalması bekleniyor. Perez, "Bana kalırsa Ittihad bunu bir hakaret olarak algıladı" dedi.

Danimarkalı isim, "Devlete ait bir Suudi kulübünden, aksi halde size ödeme yapamayacaklarından korktuğunuz için banka teminatı isterseniz, onlar da şöyle düşünür: 'Pardon, ne?'", ifadelerini ekledi.

Daha sonra Milan van Dongen, hangi durumlarda banka teminatı istendiğini açıkladı. "Bir kulübün örneğin batma ihtimali varsa ya da ödeme yapıp yapamayacağı konusunda şüphe uyandıracak kadar tuhaf mali sorunlar yaşıyorsa banka teminatı istenir."

Ajax daha önce Steven Bergwijn'in transferinde Ittihad Club ile iş yapmıştı. Perez'e göre Rotterdam ekibi, Suudi devinin ödemeler konusunda güvenilir olup olmadığını öğrenmek için Ajax'a danışabilirdi.

Büyük bonservis bedelleri genellikle birkaç taksitte ödenir. Hadj Moussa için söz konusu olan yaklaşık kırk milyon euro da tek seferde ödenmeyecekti. "İlk kısmı almadan oyuncu lisansını zaten vermezsiniz. O zaman diğer kulüpleri arayıp, 'hey, ne kadar güvenilirler?' diye sorabilirsiniz."

Eski futbolcu, "Ve eğer her şeyin gayet iyi olduğunu söylüyorlarsa, o zaman iş yapabilirsiniz, değil mi?" dedi. Kees Kwakman ise "Ama Feyenoord bu transferi gerçekten ne kadar çok istiyordu?" diye sordu. "Sportif açıdan bunu anlayabiliyorum." Van Dongen ve Perez ise daha sonra Rotterdam ekibinin bu rakamdaki teklifi geri çevirebilecek olmasını anlamadıklarını belirtti.

Kwakman, "Forvetlerini (Ayase Ueda, ed.) yeni gönderdiler. O zaman sportif açıdan bakınca, 'bu gerçekten can sıkıcı'. diye düşünmenizi anlıyorum. Ama bu kadar para... Bunu neredeyse geri çeviremezsiniz" diyerek sözlerini noktaladı.