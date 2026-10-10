Giovanni van Bronckhorst, Feyenoord'un AZ karşısındaki ilk 11'ini açıkladı. Sakat Tsuyoshi Watanabe'nin yerine Mika Mármol stopere geçerken, Javi López sol bekte görev yapacak. De Kuip'teki dev maç 18.45'te başlayacak.

Alkmaar temsilcisi lider karşısında kalede Tjark Ernst olacak. Feyenoord'un savunma dörtlüsünü sağdan sola Givairo Read, Jeremiah St. Juste, Marmól ve López oluşturuyor. Watanabe, Japonya Milli Takımı'nda yaşadığı sakatlığın ardından henüz yeterince hazır değil.

Feyenoord orta sahasında kontrolü Oussama Targhalline ve Charles Vanhoutte sağlamaya çalışacak. Hollanda Milli Takımı'nda ilk kez forma giyen Gjivai Zechiël ise bu hattın en hücuma dönük ismi olacak.

Anis Hadj Moussa yeniden tamamen hazır ve alıştığı sağ kanat pozisyonunda ilk 11'de başlıyor. Soldan tehlike yaratması beklenen isim ise Luciano Valente. Hücumun merkezindeki hedef santrfor Nacho Ferri olacak.

Feyenoord kazanırsa AZ'nin 1 puan üzerine çıkacak ve liderlik Rotterdam ekibinin eline geçecek. Takımda güven yüksek, çünkü milli ara öncesinde PEC Zwolle 0-7, FC Utrecht ise 5-0 mağlup edilmişti.

AZ'de en önemli eksik Kees Smit. Genç Hollanda Milli Takımı ile milli ara sırasında sakatlandı. Bu nedenle orta sahayı Jordy Clasie, Peer Koopmeiners ve Calvin Stengs oluştururken, Ayoub Oufkir sağ açıkta görev yapacak.

Feyenoord ilk 11'i: Ernst; Read, St. Juste, Marmól, López; Targhalline, Vanhoutte, Zechiël; Hadj Moussa, Ferri, Valente

AZ ilk 11'i: De Busser; Dijkstra, Goes, Schouten, Chávez; Clasie, Stengs, Koopmeiners; Oufkir, Meerdink, Daal