Feyenoord ile adı anılan Oliver Glasner, yılda 15 milyon avro kazanacak

Oliver Glasner, önümüzdeki üç sezon boyunca Nottingham Forest’ın teknik direktörü olacak. Transfer muhabiri Florian Plettenberg’e göre, 51 yaşındaki teknik direktör, Arsenal’den Mikel Arteta’nın ardından Premier Lig’in en yüksek maaşlı teknik direktörü olacak.

Haziran başında De Telegraaf gazetesi muhabiri Marcel van der Kraan, Glasner’in Feyenoord’da Robin van Persie’nin yerine geçmesi için gündemde olduğunu bildirmişti.

Nottingham'daki göreve atanmasına ilişkin son haberler, bunun tamamen gerçek dışı olduğunu ortaya koyuyor.

Glasner önümüzdeki yıllarda muazzam bir gelir elde edecek. Avusturyalı teknik direktör, yıllık 13 milyon İngiliz sterlini kazanacak; bu da yaklaşık 15 milyon avroya denk geliyor.

Glasner, kulübün resmi internet sitesi üzerinden atamasına ilişkin şu açıklamayı yaptı: “Nottingham Forest’ta baş antrenör olarak göreve başlamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Kulüp sahibi ve yönetimle yaptığım ilk görüşmelerden itibaren, bu futbol kulübü için net bir vizyonları olduğu ve uzun vadede birlikte güçlü bir gelecek inşa etmek için bana ve teknik ekibime tam güven duydukları anlaşıldı.”

“Bu güven ve ortak hedef, kadroda gördüğüm potansiyelle birleştiğinde, Nottingham Forest’ı seçmemde belirleyici nedenler oldu. Bu nedenle, birlikte güzel bir şey inşa etmeyi büyük bir heyecanla bekliyorum,” dedi Glasner.

Bu arada teknik direktör Devy Rigaux, Glasner ile görüştüğünü zaten yalanladı. Belçikalı Feyenoord yöneticisine göre, kendisi yalnızca Giovanni van Bronckhorst ile masaya oturdu.