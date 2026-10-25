Feyenoord ikinci yarıda toparlandı, Eindhoven'da zorlu mücadeleyle bir puan aldı

PSV ile Feyenoord, pazar öğleden sonra Eindhoven'da 1-1 berabere kaldı. Peter Bosz'un ekibi ilk yarıda oyuna tamamen hâkimdi ancak devre arasından sonra Rotterdam temsilcisi çok daha iyi bir performans sergiledi. Bu sonuçla PSV ile Feyenoord arasındaki dört puanlık fark, Giovanni van Bronckhorst'un ekibinin lehine devam etti.

Tempolu başlayan maçta en net fırsatları PSV yakaladı. Guus Til şut çekme fırsatı buldu ancak kolayca uzaklaştırılan bir orta yapmayı tercih etti. Kısa süre sonra Ivan Perisic, Tjark Ernst'i yakın köşeden şaşırtmayı denedi ancak Alman kaleci buna izin vermedi.

PSV, 21. dakikada sahadaki üstünlüğünü gole çevirdi. Uzaklaştırılan bir orta tam da Lutsharel Geertruida'nın önüne düştü ve Geertruida topu yeniden ceza sahasına gönderdi. Ortası Til'i buldu. Hücumcu orta saha oyuncusu hiç düşünmeden yaptığı voleyle topu üst köşeye gönderdi: 1-0.

Yarım saat geride kalırken Feyenoord, skoru eşitlemek için büyük bir fırsat yakaladı. Oussama Targhalline'in etkili ortasında topla buluşan son isim Nacho Ferri oldu ancak İspanyol oyuncunun vuruşunu Matej Kovar güzel bir kurtarışla çıkardı.





Devre arasından hemen önce PSV, Feyenoord kalesini birkaç kez daha yokladı. Charles Vanhoutte'nin hatasının ardından Perisic'in şutu az farkla dışarı çıktı. Armando Obispo ise Sergiño Dest'in ortasına yaptığı kafa vuruşuyla topu direğin dışına gönderdi.

İkinci yarıda daha iyi bir performans sergileyen Feyenoord, Van Bronckhorst'un ekibi adına skoru eşitledi. Anis Hadj Moussa sağdan içeri kat edip uzak köşeye güzel bir vuruş yaptı: 1-1.

Golün hemen ardından Feyenoord bir kez daha tehlike yarattı. Kornerden gelen topa Ferri kafayla vurdu ancak kaleci Kovar yine mükemmel bir kurtarış yaptı. Kısa süre sonra PSV adına Ruben van Bommel'in şutu az farkla üstten auta gitti.

Bitime çeyrek saat kala PSV yeniden öne geçti. Geertruida, Perisic'in güzel topuk pasını soğukkanlı bir vuruşla tamamladı ancak o daha sevinemeden yardımcı hakem haklı olarak bayrağını kaldırdı ve gol sevinci yarım kaldı.

Son bölümde PSV adına hem Til hem de Obispo gole yaklaştı; Hadj Moussa da Kovar'ın kalesini bir kez daha yokladı ancak bunların hiçbiri sonucu değiştirmedi.