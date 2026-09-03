Feyenoord, Hadj Moussa yarışını kazanmaya yakın: Al-Ittihad rotasını değiştiriyor

Al-Ittihad, Anis Hadj Moussa için bir alternatife yöneliyor gibi görünüyor. Sky Sports, Suudi kulübünün Sunderland forveti Chemsdine Talbi ile görüşmeler yürüttüğünü aktardı.

Sunderland'ın Faslı kanat oyuncusu, kulübün Avrupa Ligi kadrosuna alınmadı.

Bu nedenle Talbi'nin Sunderland'dan ayrılmasına izin verilecek gibi görünüyor. Suudi Pro Ligi'nde transfer dönemi 6 Eylül'e kadar açık olduğu için Al-Ittihad önümüzdeki günlerde hâlâ hamle yapabilir.

Talbi, geçen sezon Club Brugge'den 20 milyon euro karşılığında transfer edilmişti, ancak şimdi yeniden ayrılığın eşiğinde olabilir. Al-Ittihad, Faslı milli oyuncunun transferi için şimdiden görüşmelere başladı.

Bunun Feyenoordlu Hadj Moussa için ne anlama geldiği ise şimdilik belirsiz. Ancak Al-Ittihad'ın Cezayirli oyuncuyu kaçırma ihtimalini hesaba kattığı ve bu nedenle Talbi'ye yöneldiği anlaşılıyor.

Rotterdam ekibinin teknik direktörü Dévy Rigaux, daha önce ESPN'e verdiği röportajda Feyenoord'un Al-Ittihad ile iş yapmayı düşünmediğini belirtmişti.

Rigaux, “Gelen oyuncu pazarı kapandı. Bu, burada çok önemli bir tespit. Bu nedenle biz de şimdi Feyenoord olarak değerimizi sahada korumayı sağlamak istiyoruz. Onu burada tutmak için yönetimle birlikte elimden gelen her şeyi yapacağım” ifadelerini kullandı.