Feyenoord, gözden çıkarılan ikilinin satışı için somut görüşmeler yürütüyor

Feyenoord'un transfer döneminin bitiminden önce kadroda düşünülmeyen iki oyuncuyla yollarını ayırması bekleniyor. Feyenoord Transfermarkt'a göre kulüp, hem Neraysho Kasanwirjo hem de Casper Tengstedt'in satışı için görüşmeler yürütüyor. Voetbal International'a göre ise Rotterdam ekibi, Kasanwirjo'nun satışı konusunda prensipte anlaşmaya bile vardı.

Kasanwirjo, geçen sezonun ilk yarısında forma giydiği Norveç'e geri dönebilir. Molde FK, kiralık sözleşmesindeki satın alma opsiyonunu kullanmamıştı ancak Konferans Ligi ekibi SK Brann, oyuncunun transferine sıcak bakıyor.

24 yaşındaki Kasanwirjo'nun De Kuip'teki sözleşmesi 2027'nin ortasına kadar devam ediyor, ancak burada bir geleceği bulunmuyor. Feyenoord, önümüzdeki günlerde Amsterdammalı oyuncudan bir bonservis bedeli elde etmeyi umuyor. Kasanwirjo'nun piyasa değeri 1,5 milyon euro.

Kasanwirjo, 2023'te FC Groningen'den transfer edildi ancak sonunda Feyenoord A takımında yalnızca dokuz resmi maçta forma giydi. Sağ ayaklı oyuncu, Molde'nin yanı sıra Rapid Wien, Rangers FC ve Fortuna Sittard'da da kiralık olarak oynadı.

Tengstedt, geçen yaz Benfica'dan yaklaşık altı milyon euro karşılığında gelmiş ve 2029'un ortasına kadar sözleşme imzalamıştı. Ancak Danimarkalı oyuncunun (26) Rotterdam'dan daha bir yıl dolmadan ayrılması bekleniyor.

Feyenoord formasıyla 23 maçta 5 gol atan forvet, Toulouse'un somut ilgisiyle karşı karşıya ve ilgi karşılıklı. Fransız ekibi, cuma günü De Kuip'e resmi teklif sunmayı planlıyor.

Tengstedt, Giovanni van Bronkhorst'un planlarında yer almıyor. Teknik direktörün bir numaralı santrforu net şekilde Ayase Ueda, ancak Tengstedt onun arkasında da rekabeti kaybetmiş durumda. Shaqueel van Persie ve yeni transfer Nacho Ferri, sıralamada onun önünde yer alıyor.