TRT ve Feyenoord Transfermarkt'ın haberine göre Feyenoord, Ayase Ueda için yüksek bir teklif aldı. Fenerbahçe, golcüyü kadrosuna katmak istiyor ve bunun için '20 milyon avrodan fazla' ödemeye hazır.

Ueda'nın Feyenoord ile sözleşmesi 2028 ortasına kadar devam ediyor, ancak ayrılmaya açık. Japon oyuncuya İstanbul'da önemli bir rol vaat edildi.

Fenerbahçe, Romelu Lukaku ile de sözleşme imzalamak için çalışıyor, ancak Belçikalının olası gelişi Ueda'ya olan ilgiden bağımsız. Feyenoordlu oyuncu, Lukaku'ya olan ilginin farkında, ancak yine de bu adımı atmak istiyor.

Feyenoord'un Ueda için tam olarak ne kadar bonservis talep ettiği şimdilik bilinmiyor. Ueda, 2023'te Cercle Brugge'den gelmişti ve Santiago Gimenez'in arkasında yedek kaldıktan sonra geçen sezon takımın değişmez birinci santrforu oldu.

Rotterdam ekibine 9 milyon avroya mal olan Ueda, kendisine duyulan güvenin karşılığını özellikle geçen sezon verdi. 27 yaşındaki golcü, tam 25 Eredivisie golü attı ve bu sayede gol kralı oldu.

Ueda, önceki sezonlarda ise, çoğunlukla yedek olduğu dönemde sırasıyla beş ve dokuz gol kaydetti. Günün erken saatlerinde Ueda için herhangi bir teklif gelmediği ortaya çıkmıştı, ancak artık durum değişti.

Anis Hadj Moussa'nın da Feyenoord'da kalıp kalmayacağı soru işareti. De Kuip'te 2030 ortasına kadar sözleşmesi bulunan Cezayirli oyuncu, birçok kulübün radarında. Hollanda'da transfer dönemi 2 Eylül 23.59'da kapanıyor. Türkiye'de ise piyasa 4 Eylül 23.59'a kadar açık.