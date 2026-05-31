Geçen hafta kesinleştiği üzere, Dévy Rigaux Feyenoord’un yeni teknik direktörü oldu. Belçikalı yönetici, geçen sezon Vriendenloterij Eredivisie’de ikinci sırada yer alan takımda göreve başlamak için sabırsızlanıyor.

Rigaux, Feyenoord One'a verdiği demeçte, Feyenoord'a katılmak için mükemmel bir zaman olduğunu belirtti. ''Feyenoord'da yeni bir mücadeleye atılmaktan büyük gurur duyuyorum. Hollanda futbolunu da her zaman takip ettim. Feyenoord çok büyük bir kulüp ve bu sayede taraftarlar ve oyuncular arasındaki bağın ne kadar tutkulu olduğunu gördüm. Feyenoord benimle iletişime geçti. Bu bana hemen iyi geldi."

Dennis te Kloese'nin halefi, Feyenoord'da net bir hedef gözetiyor. ''Sanırım net bir vizyonu olan biri olarak tanınıyorum. Transfer ve satış politikası konusunda hedef odaklı çalışan biri olarak. Takıma kattığınız oyuncularla kişisel bir bağ kurabilmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum.''

Rigaux, CF Monterrey'de sportif direktör olarak görevine devam etmek üzere Meksika'ya dönen Te Kloese ile düzenli olarak iletişim halindeydi. "Bunlar transferler hakkında iş görüşmeleriydi. Elbette şahsen tanıdığım birkaç eski Feyenoord oyuncusu var."

Feyenoord'un yeni sportif direktörünü yoğun bir transfer yaz bekliyor. Rigaux henüz buna hazırlanamadı, ki bu onun alışılagelmiş çalışma tarzı değil. ''Aslında transfer dönemi dışında da transferler yapan biri olarak tanınıyorum. Geç başladığım için bu durum şu anda ekstra zor. Yapılacak çok iş var, ancak scouting ekibiyle birlikte bir takım olarak bu işi ele almayı sabırsızlıkla bekliyorum.''

Rigaux, yeni genel müdür Robert Eenhoorn ile de yoğun bir işbirliği içinde olacak. "Teknik direktör ile genel müdürün birbirlerini güçlendirebilmesi her zaman güzel bir durumdur. Robert ile yaptığım görüşmelerde, birbirimizi tamamlayabileceğimizi hissediyorum," diyen Club Brugge'den gelen direktör, şimdiden De Kuip'te kendini takdir edilmiş hissediyor.

"Sizin olumlu yaklaşımınızdan çok etkilendim. Elbette bu güveni ileride herkese geri ödemek istiyorum. Feyenoord'u başarılı kılmak için her gün elimden gelen her şeyi yapacağım," diyerek, hırslı Rigaux, Feyenoord'un kulüp kanalıyla yaptığı ilk röportajını sonlandırdı.