Feyenoord forveti Nacho Ferri, maçın bitiş düdüğünden kısa süre sonra harika bir haber aldı

Nacho Ferri, pazar öğleden sonra Feyenoord'un PEC Zwolle karşısında aldığı galibiyette iki değil, üç gol attı. Tarihi 0-7'lik zaferin kısa süre ardından teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'a hakem Alex Bos tarafından, açılış golünün de İspanyol santrforun hanesine yazıldığı bildirildi.

0-1'lik gol, Ferri'nin topu PEC savunmacısına çarpıp kalecinin arkasına göndermesinin ardından ilk etapta Simon Graves'in kendi kalesine attığı gol olarak kayda geçmişti. Ancak Van Bronckhorst, maçın ardından ESPN'e yaptığı açıklamada, “Hakem bana az önce ilk golün de Nacho Ferri'ye verildiğini söyledi” dedi. “Onun adına güzel, hat-trick yaptı.”

Bu durum, Ferri'nin Zwolle'de Feyenoord formasıyla ilk üç resmi golünü birden hanesine yazdırdığı anlamına geliyor. Van Bronckhorst, “Santrforsanız ve yeni takımınız için henüz gol atmadıysanız, bir gol her zaman memnuniyet vericidir. Üç golse hele çok daha fazla” ifadelerini kullandı ve oyuncusunun giderek daha iyi duruma geldiğini vurguladı.

Teknik direktör sözlerini şöyle sürdürdü: “Onu sezonun başına göre çok daha fit buluyorum. Bu sayede oyunu onun üzerinden de kurabiliyoruz: topu tutabiliyor ve ceza sahasında pozisyonunu giderek daha iyi seçiyor. Bu yüzden bugün üç kez de gol atıyor.”

Van Bronckhorst, Feyenoord'un ilk dakikadan itibaren PEC'i tamamen baskı altına aldığı performanstan genel olarak da son derece memnundu. “Bence ilk dakikadan itibaren çok iyi oynadık: çok agresif, çok dinamik ve çok hızlı. Kendi adıma, bu belki de takımımı oynarken gördüğüm en iyi devreydi.”

Deneyimli çalıştırıcıya göre bu üstünlüğün temelinde özellikle kendi takımının oyunu vardı. “Rakibe alan bırakmadık ve topu kaybettiğimizde neredeyse hemen geri kazandık. Bir maça gerçekten hükmetmenin tek yolu bu.”

Givairo Read ile Anis Hadj Moussa da Van Bronckhorst'tan övgü aldı. “Bugün Givairo'nun kalitelerini gördünüz: bindirmeleri, sağ taraftaki iş birliği, doğru anlarda ortaya çıkması ve asist yapması. Fiziksel olarak da, savunmada da ayakta kalıyor, bu yüzden benim için çok komple bir oyuncu.”

Hadj Moussa da attığı iki golle farklı galibiyette önemli pay sahibi oldu, ancak Van Bronckhorst'u asıl memnun eden şey genel tabloydu. “Skor ve üç puan güzel, ama asıl önemlisi devam etmek istediğimiz yol bu. Çocuklara da söyledim: bu bizim tavanımız ve şimdi bunu korumak bize bağlı. En zor olan da bu, ama aynı zamanda üstlenmek istediğimiz meydan okuma da bu.”