Feyenoord, FC Twente'nin teklifini reddetti ancak yeni bir teklif aldı

Feyenoord, FC Twente'nin Jerayno Schaken için yaptığı açılış teklifini kesin bir dille reddetti. Bu bilgiyi ESPN duyurdu. Twente'nin 17 yaşındaki forvet için 1 milyon avroluk bir teklif sunduğu belirtilirken, Rotterdam ekibi bu yaz genç yeteneğini göndermeyi düşünmüyor. Gelen bilgilere göre teknik direktör Erik ten Hag ise şimdiden iyileştirilmiş bir teklif hazırlıyor.

De Telegraaf, perşembe sabahı FC Twente'nin Feyenoord'a 1 milyon avroluk teklif yaptığını yazmıştı. Enschede ekibi, Schaken'i De Kuip'ten koparmak istiyor ve onu, Eredivisie'de süre alma ihtimaliyle geleceğe yönelik bir takviye olarak görüyor.

ESPN'e göre ise Feyenoord yöneticisi Dévy Rigaux, bu teklifi doğrudan geri çevirdi. Rotterdam kulübü içinde, eski Hollanda Milli Takımı oyuncusu ve eski Feyenoordlu Ruben Schaken'in oğlu, yüksek potansiyele sahip bir oyuncu olarak görülüyor. Bu nedenle şu aşamada ayrılığı gündemde değil.

Schaken, geçen yıl sc Heerenveen'den Feyenoord'a bonservissiz olarak transfer olmuştu. Hücum oyuncusu, mevcut hazırlık döneminde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde henüz forma giymedi ancak bu durum kulübün ona büyük güven duymasına engel olmadı.

FC Twente, reddedilen teklife rağmen pes etmiş gibi görünmüyor. ESPN'e göre kulübün, Feyenoord'u yeniden düşünmeye sevk etme umuduyla kısa süre içinde ikinci bir teklifle dönmesi bekleniyor.

Tukkers'in niyeti, Schaken'i doğrudan teknik direktör John van den Brom'un A takımına katmak. Burada onun hücum hattındaki rekabeti artırması ve ekstra hücum seçenekleri sunması bekleniyor.

Güncelleme 16.00 - Algemeen Dagblad: Feyenoord ve FC Twente, Schaken için henüz görüşmedi

İlginç şekilde, Algemeen Dagblad resmi bir teklif olduğu yönündeki haberleri yalanladı. Gazete, FC Twente'nin Schaken'le ilgilendiğini ancak şu ana kadar somut bir girişimin söz konusu olmadığını yazdı. AD'ye göre Feyenoord ile FC Twente, 17 yaşındaki kanat oyuncusu hakkında birbirleriyle henüz hiçbir görüşme de yapmadı.