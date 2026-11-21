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Feyenoord, cumartesi akşamı acı bir yenilgi yaşadı. Giovanni van Bronckhorst'un ekibi, sahasında Excelsior'a 3-2 mağlup oldu. Rotterdam'dan gelen konuk ekip, son Eredivisie galibiyetini 5 Eylül'de almıştı.

Feyenoord maça hızlı başladı. Sakat Hadj Moussa'nın yerine oynayan Jerayno Schaken, topu Givairo Read'in önüne bıraktı. Feyenoord'un beki zor bir açıdan şut çekti ancak kaleci Stijn van Gassel'i geçmeyi başardı: 1-0.

Excelsior, altı dakika içinde eşitliği sağladı. Luciano Valente topu kaybetti, ardından Mario Domínguez'e savunma arkasına bir pas atıldı. Ernst ile karşı karşıya kalan Domínguez hata yapmadı.

Devre arasına kısa süre kala Feyenoord'un işleri daha da zorlaştı. Aymen Sliti ceza sahasının sınırına kadar top sürdü ve şut çekti. Top direğe çarptı.

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Direkten dönen top Mario Domínguez'in önünde kaldı. Forvetin şutu Tsuyoshi Watanabe'nin uzattığı koluna çarpınca penaltı kararı verildi. Irakli Yegoian, kaleci Tjark Ernst'i mağlup etti.

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Kısa süre sonra, kanattan gelen bir orta ceza sahasında Kasey Bos'un koluna çarpınca De Kuip'te Feyenoord lehine penaltı itirazları yükseldi. Hakem ve VAR'ın kararı ise kolun vücuda bitişik olduğu yönündeydi; oyun devam etti.

İkinci yarının 15. dakikasında Excelsior farkı ikiye çıkararak 3-1 öne geçti. Kornerde kalesinden çıkan Ernst topu tamamen ıskaladı ve Casper Widell kafayla golü attı.

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Excelsior iki gollük farkı uzun süre koruyamadı. Feyenoord'dan kiralık olarak giden Jan Plug, Gonzalo Borges'in ortasını kendi kalecisinin arkasına gönderdi: 2-3.

Maçın kalan bölümünde Feyenoord birkaç kez daha tehlike yarattı. Özellikle sol kanatta Borges, karşısındaki oyuncuyu defalarca geçti. Ancak bu çabalar gol getirmedi.