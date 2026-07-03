Feyenoord, De Kuip ile ilgili son derece iyi bir haber aldı

Feyenoord, De Kuip’in devralınması için Tüketici ve Piyasa Otoritesi’nden (ACM) yeşil ışık aldı. Böylelikle futbol kulübü ile stadyumun birleştirilmesine yönelik son resmi adım atılmış oldu.

Haziran başında, olağanüstü bir genel kurul toplantısında tüzük değişikliği kabul edildi; bu sayede Feyenoord, hisselerin çoğunluğunu eline geçirebilecek. Toplamda stadyumdaki hisselerin yüzde 95'i söz konusu.

Devralımın tamamlanması için ACM’nin onayı gerekiyordu. Düzenleyici kurum, büyük birleşme ve devralmalarda piyasadaki rekabetin yeterince korunup korunmadığını değerlendirir. Onay verildikten sonra devralım resmi olarak tamamlanabilir.

Hisse ihracı kapsamında yaklaşık 3,7 milyon avroluk bir tutar söz konusudur. Bu para, doğrudan De Kuip’te yapılması gereken bakım çalışmaları için kullanılacak. Feyenoord ayrıca, önümüzdeki on yıl boyunca stadyumun bakım ve iyileştirme çalışmalarına yıllık üç ila beş milyon avro arasında yatırım yapmayı taahhüt etmiştir.

Bu tutar, yaklaşık beş milyon avroluk yıllık kiraya ek olarak ödenecek. On yıllık bir süre boyunca bu, kiraya ek olarak stadyuma toplam 41,5 milyon avroluk bir yatırım anlamına geliyor. Ayrıca Feyenoord, önümüzdeki üç yıl boyunca De Kuip’teki hisselerini başka bir tarafa satamaz.

Yeni yönetim, geçen ay stadyumun gelecek planlarını da açıkladı. Feyenoord, bu planlar kapsamında 10.000 ek koltuk eklemek, yeni giriş kapıları inşa etmek, yemek ve içecek tesislerini iyileştirmek ve birikmiş bakım işlerini kapsamlı bir şekilde ele almak istiyor.

Rijnmond’un daha önce bildirdiği üzere, De Kuip’in tamamen yıkılması ve yeni bir stadyumun inşası resmi olarak hâlâ olasılıklar arasında yer alsa da, şu anda mevcut tesisin yenilenmesi ve modernizasyonuna ağırlık veriliyor. Stadyum müdürü De Leeuw, son yıllarda yapının teknik analizleri, mali hesaplamalar ve stadyum çevresindeki alanın geliştirilmesine yönelik planlar üzerinde çalışıldığını belirtti.

Bu süreçler önümüzdeki dönemde daha ayrıntılı bir şekilde ele alınacak. Nihai bir karar verilmeden önce, yönetim önce ilgili çeşitli taraflar ve uzmanlarla görüşmelerde bulunacak.