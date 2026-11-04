Jan Mulder, Feyenoord'un salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Inter'e 0-3 yenilmesi karşısında şaşkınlığa uğradı. Analistin özellikle Gjivai Zechiël'den hayal kırıklığı duyduğu, çarşamba günü Ziggo Sport'ta ortaya çıktı.

"Bunu beklemiyordum. Güç farkı da sonradan söyledikleri kadar büyük değildi. Club Brugge, aynı Inter'i Milano'da 1-3 yendi. Feyenoord fazla çekingen, neredeyse utangaçtı" diyen hayal kırıklığı içindeki Mulder, bir gün sonra sözlerini şöyle sürdürdü: "Biraz daha özgüvenli olmalıydılar."

Mulder değerlendirmesine devam etti: "Özellikle Gjivai Zechiël'in beklentileri karşılayamadığını düşünüyorum. Üstelik birkaç haftadır böyle." Analist, orta saha oyuncusuna Feyenoord formasıyla kısa sürede yeniden daha iyi performanslar sergilemesi gerektiği mesajını verdi.

"Zechiël çok iyi bir futbolcu. Feyenoord'u yukarı taşıyan bir oyuncuydu. Ama artık yaptıklarını yeterli görüyor" diyen Mulder, salı günü takım arkadaşları gibi tecrübeli Inter karşısında etkisiz kalan genç Feyenoordlu oyuncuyu şaşkınlıkla izledi.

Imke Courtois ise "Çok büyük bir fark yoktu. Ama yoğunluk açısından fark vardı. Salı günü Inter'in uluslararası düzeydeki oyun anlayışı çok farklıydı. Küçük hataların bedeli ödeniyor" diye ekledi.

Giovanni van Bronckhorst, Oussama Targhalline gibi Zechiël'i de 90 dakika sahada tuttu. İlk yarıda çok zorlanan Charles Vanhoutte'nin yerine ise devre arasında Tobias van den Elshout oyuna girdi.

Feyenoord, dört maçta topladığı üç puanla Şampiyonlar Ligi'nde 30. sırada. Rotterdam ekibi, 24 Kasım'da FC Porto'yu De Kuip'te ağırlayacağı maçta telafi fırsatı bulacak.