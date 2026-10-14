Feyenoord-Como: Fabregas İtalyan devrimini Rotterdam'a taşırken Avrupa geceleri De Kuip'e dönüyor

Avrupa kupalarındaki köklü geçmişiyle Feyenoord, Serie A’nın yeni zengini Cesc Fabregas’ın formda Como’sunu ağırlıyor. Anis Hadj Moussa’nın hücum gücü ve Martin Baturina’nın yaratıcılığı da dâhil olmak üzere, sahadaki kilit bireysel eşleşmeleri inceliyoruz.

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De Kuip’te hafta içi ışıklar altında oynanan bir maçın yeri ayrı. Feyenoord, Şampiyonlar Ligi’ndeki ağır açılış yenilgisinin ardından kampanyasına ivme kazandırmaya çalışırken Rotterdamlı taraftarlar stadı bir cehenneme çevirmeye hazır. Giovanni van Bronckhorst’un takımı, PEC Zwolle’yi 7-0 ve FC Utrecht’i 5-0 yendiği bol gollü galibiyet serisinin ardından Eredivisie’de büyük bir özgüvenle oynuyor. Ancak Avrupa’nın en üst düzeyinde mücadele etmek farklı bir direnç gerektiriyor. Barcelona’da aldığı 5-1’lik ağır yenilginin ardından Hollanda devi, güçlü takımlar arasında yer almayı hak ettiğini kanıtlamak istiyor.

Karşısındaki takım ise ne yapacağı kestirilemeyen Cesc Fabregas’ın Como’su. Eski Arsenal, Barcelona ve Chelsea orta saha oyuncusu, Serie B’den ayrılmasının üzerinden iki yılı biraz aşkın süre geçmişken İtalyan ekibinin Şampiyonlar Ligi’nde ciddi bir rakip hâline gelmesine yardımcı oldu. Kampanyasına RB Leipzig karşısında aldığı 4-1’lik galibiyetle başlayan konuk ekip, teknik direktörünün fikirlerini yansıtan oyun tarzıyla Rotterdam’a korkusuzca geliyor. Bu, bir futbol maçından fazlası. Futbolculuk kariyerlerinde hem Arsenal hem de Barcelona forması giymiş, şimdi ise teknik alanın kenarında görev yapan iki eski oyuncunun karşılaşması.

Anis Hadj Moussa

Feyenoord’da bir maçı tek başına değiştirebilecek oyuncu varsa o da Anis Hadj Moussa. 24 yaşındaki Cezayirli millî oyuncu, 2024 yazında takıma katıldığından beri kulübün öne çıkan isimlerinden biri oldu ve Mayıs 2026’da Eredivisie’de ayın oyuncusu seçildi. Ayase Ueda’nın Lille’e gitmesiyle artık hücumun odak noktası o. Yaz dönemi de sakin geçmedi: Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad’a transferi, Barcelona deplasmanından hemen önce gerçekleşmedi. Ancak takım arkadaşlarından özür dileyip kadroya döndü ve Camp Nou’da forma giydi. Orada rakibini geçerek Joan Garcia’yı kurtarış yapmaya zorladı. Hızlı, doğrudan kaleye yönelen ve bire bir pozisyonlarda cesur bir kanat oyuncusu olarak, De Kuip tribünlerinin desteğiyle geriden oyun kurmayı seven Como’ya zor anlar yaşatabilecek türden bir isim.

Gjivai Zechiël

Sahanın merkezinde Gjivai Zechiël, Van Bronckhorst’un orta sahasını ileri taşıyan bir güç hâline geldi. Feyenoord altyapısından yetişen oyuncu, Sparta Rotterdam ve FC Utrecht’teki kiralık dönemlerinin ardından bu sezon geri döndü; tekniği ve yorulmak bilmeyen çalışma temposuyla kısa sürede takımda kendine yer edindi. Performansı ona ağustos ayında Eredivisie’de ayın oyuncusu ödülünü kazandırdı. Daha ünlü isimler çoğu zaman manşetlere çıksa da oyunu savunmadan hücuma taşıma becerisi, topa sahip olmayı seven Como karşısında büyük önem taşıyacak. Serie A’nın en yaratıcı oyuncularından bazılarıyla karşı karşıya geleceği bu maç, olgunluğu için ciddi bir sınav olacak.

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Martin Baturina

Bazı oyuncular tek bir anla hatırlanır. Martin Baturina da Como’nun kısa Şampiyonlar Ligi tarihinde şimdiden böyle bir ana sahip. Hırvat oyun kurucu, RB Leipzig karşısında 15. dakikada kulübün bu turnuvadaki ilk golünü attı, ardından ikinci gol için Tasos Douvikas’a asist yaptı. Hatlar arasında oynayan Baturina, Fabregas’ın takımına hem yaratıcılık hem de ciddi bir gol tehdidi katıyor. Teknik direktörünün kendisine oldukça fazla özgürlük verdiğini söyledi ve bunu iyi değerlendiriyor. Feyenoord orta sahasının gece boyunca en önemli görevlerinden biri, onun bulduğu boşlukları tespit edip kullanmasını engellemek olacak.

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Nico Paz

Como’nun Nico Paz’ı Real Madrid’den transfer etmesi, hedeflerini ortaya koyan bir hamleydi ve yaratıcı oyuncu beklentileri karşıladı. Paz, Fabregas’ın hücum bölgesinde istediği beceriyi ve öngörülemezliği sağlıyor. Hatlar arasında oynayıp tek bir pasla savunmaları açabilen Paz, Feyenoord’un gol yemeden tamamlamak istiyorsa etkisiz hâle getirmesi gereken isim. Leipzig galibiyetinde de gollerin hazırlanmasına katkı sağladı. De Kuip’i neler yapabileceğini göstermek için mükemmel bir yer olarak görecektir.

Sonuç

Bu karşılaşma, bir Avrupa klasiğine dönüşmek için gereken her şeye sahip. Feyenoord, hızla yükselmiş olsa da bu seviyede hâlâ görece deneyimsiz olan Como’yu sarsmak için ev sahibi avantajını kullanmalı. Van Bronckhorst ile Fabregas arasındaki taktik mücadele bir satranç maçını andıracak, ancak sonucu Hadj Moussa, Paz veya Baturina gibi isimlerin bireysel becerileri belirleyebilir. Rotterdam mücadeleye hazır. Puanları ise baskıyla daha iyi başa çıkan taraf alacak.

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İleriye bakıldığında, Feyenoord’un galibiyeti zorlu lig aşamasını geçmek için ihtiyaç duyduğu ivmeyi sağlayabilir. Como ise turnuvanın sürpriz yapabilecek takımlarından biri olarak kendini gösterebilir. İki takım da hücum futbolunu tercih ettiğinden temkinli bir maç beklemeyin. Son düdükle birlikte, yükselen yıldızlardan hangisinin en büyük sahnede kulübünü ileri taşıyacak isim olmaya hazır olduğunu göreceğiz.