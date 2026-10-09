Feyenoord, çok sayıdaki üst düzey transfere rağmen yılı ağır zararla kapattı

Feyenoord, 2025/26 mali yılını tam 12,6 milyon euro net zararla kapattı. Rotterdam kulübü bunu cuma öğleden sonra resmi kanalları üzerinden duyurdu.

Gelir, geçtiğimiz sezon 51,5 milyon euro gibi ciddi bir düşüşle 115,2 milyon euroya geriledi. Bunun başlıca nedeni Avrupa kupalarından elde edilen gelirin belirgin şekilde azalması oldu. Feyenoord, mevcut sezonda gelirlerin yeniden ciddi biçimde artmasını bekliyor.

Mali veriler, Feyenoord'un bir önceki mali yılda Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalmanın avantajını yaşadığı dönemle keskin bir tezat oluşturuyor. Geçtiğimiz sezon Rotterdam temsilcisi Avrupa Ligi'nde lig aşamasının ötesine geçemediği için özellikle Avrupa kaynaklı para ödülü ciddi ölçüde daha düşük kaldı. Giderler ise neredeyse aynı seviyede kaldığından, operasyonel zarar 25,7 milyon euroya yükseldi.

Feyenoord, gider kalemleri içinde 2026/27 sezonunda Şampiyonlar Ligi lig aşamasına kalınması nedeniyle oyuncular ve teknik heyete ödenen primlerin de yer aldığını vurguladı. Kulüp, geçen sezon Eredivisie'yi ikinci sırada tamamlayarak Devler Ligi'ne katılım hakkı elde etti. Bu nedenle, içinde bulunulan mali yılda gelirin yeniden kayda değer biçimde artması bekleniyor.

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Öte yandan Feyenoord, transfer piyasasında önemli gelirler yaratmayı başardı. Rotterdam temsilcisi; Dávid Hancko, Igor Paixão, Quilindschy Hartman, Antoni Milambo ve Quinten Timber gibi isimlerle yollarını ayırdı ve bu oyuncular toplu olarak kayda değer transfer gelirleri sağladı.

Tazminat bedellerindeki sonuç, yani başta amortismanlar olmak üzere çeşitli kalemler işlendiğinde oyuncu transferlerinden elde edilen sonuç, 9,4 milyon euro pozitif olarak gerçekleşti. Ancak bu rakam operasyonel zararı telafi etmeye yetmedi. Faiz ve vergilerin mahsup edilmesinin ardından 12,6 milyon euro net zarar kaldı ve böylece Feyenoord'un öz sermayesi 24,7 milyon euroya düştü.

Mali işler direktörü Pieter Smorenburg, hayal kırıklığı yaratan rakamların açıklaması olarak özellikle düşen Avrupa gelirlerine işaret etti. Smorenburg, kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, "Daha düşük Avrupa gelirleri sonucu çok güçlü şekilde etkiledi" dedi. "Bu, mali disiplinin ve sportif hedeflerimizle mevcut kaynaklar arasında iyi bir denge kurmanın önemini vurguluyor."