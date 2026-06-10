"Feyenoord, çok rağbet gören Ueda için rekor bir bedel istiyor"

Ayase Ueda, Vriendenloterij Eredivisie'de gol kralı unvanını kazandıktan sonra büyük ilgi görüyor. İngiliz gazetesi Yorkshire Post Çarşamba günü, Feyenoord'un forvetinin tam üç Premier Lig kulübü tarafından takip edildiğini bildirdi.

Everton'un Rotterdam ekibinde forma giyen Japon forvetle yakından ilgilendiği söyleniyor. Ayrıca Ueda, ligdeki rakipler Leeds United ve Brighton & Hove Albion'un da listesinde yer alıyor.

Söz konusu gazeteye göre Everton, Feyenoord'da 2028 ortasına kadar süren bir sözleşmesi bulunan Ueda için 22 ila 24 milyon euro arasında bir rakam teklif etmeye hazır. Feyenoord ise 30 ila 35 milyon euro arasında bir rakam hedefliyor.

Leeds ve Brighton, Ueda ile ilgili gelişmeleri büyük bir ilgiyle takip ediyor. Her iki kulüp de gerçek bir golcüye yatırım yapmak istiyor ve Japon milli oyuncuyu Premier League seviyesine uygun bir isim olarak görüyor.

Ueda (27), tüm turnuvalarda 40 maçta toplam 26 gol atarak sezonu tamamladı. Güçlü performansları ve attığı çok sayıda gol, Premier League'den ilgi uyandırdı, ancak üç kulüpten birinin ilk teklifini beklemek gerekiyor.

Ueda, Japonya ile Dünya Kupası'nda parıldarsa, transfer bedelinin çok daha yüksek olacağı ihtimali oldukça yüksek. Transfermarkt, oyuncunun şu anki transfer değerini 17 milyon euro olarak tahmin ediyor.

Ueda, Japonya ile Dünya Kupası'nın Hollanda milli takımıyla oynayacağı açılış maçı için yoğun bir hazırlık sürecinde. Arlington'daki Dallas Stadyumu'nda oynanacak maç, Pazar günü Hollanda saatiyle 22:00'de başlayacak.