Feyenoord, sc Heerenveen'e 5-3 yenildiği heyecan dolu maçın ardından Sem Steijn'in NOS'a röportaj vermesine izin vermedi. İkinci yarıda oyuna giren orta saha oyuncusu, kısa süre sonra attığı golle maça önemli bir katkı yaptı. Ancak Feyenoord, çok konuşulan yaz transferinin maç sonrasında NOS kameralarının karşısına geçmesine izin vermedi. Sunucu Gert van 't Hof, bunu pazar akşamı Studio Sport Voetbal programında açıkladı.

Van 't Hof, maç değerlendirmesi sırasında Steijn'le dikkat çekici performansı hakkında konuşmak istediklerini söyledi. Sunucu, "Oyuna girip kısa sürede gol atan Sem Steijn'le röportaj yapmak istedik ama Feyenoord onun kamera karşısına geçmesine izin vermedi" dedi.

Steijn'in Feyenoord'daki mevcut durumu göz önüne alındığında bu karar dikkat çekiyor. Hücuma dönük orta saha oyuncusu, geçen yaz tam 10 milyon avro karşılığında De Kuip'e transfer edildi ancak teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde şimdilik yedek rolüyle yetinmek zorunda. Steijn, Eredivisie'de bu sezon 12 hafta sonunda yalnızca 214 dakika forma giydi.

Steijn, Heerenveen karşısında yedek rolüne rağmen tehlike yaratabildiğini bir kez daha gösterdi. Van Bronckhorst, Feyenoord'un 2-0'lık üstünlüğünü tamamen kaybedip 3-2 geriye düştüğü maçın 65. dakikasında onu oyuna aldı. Steijn, yalnızca dört dakika sonra Nacho Ferri'nin kafayla geriye çıkardığı toptan yararlanarak 3-3'lük beraberlik golünü kararlı bir vuruşla attı.

Beraberlik golü, Feyenoord'un maçtan puan çıkarmasına yetmedi. Ringo Meerveld, son bölümde attığı iki golle Heerenveen'e 5-3'lük heyecan dolu galibiyeti getirdi ve hat-trick'ini tamamladı.

Rafael van der Vaart, maçın ardından Rotterdam ekibinin performansını sert sözlerle eleştirdi. Konuk takımın 2-0 öne geçtikten sonra da ikna edici bir oyun sergilemediğini düşünen yorumcu, "Bence Feyenoord maça zaten kötü başladı. İsteksizlerdi, rakibe yakın oynamıyorlardı" dedi.

Ron Jans da Feyenoord'un Frizya ekibi karşısında fazla varlık gösteremediğini gördü. Eski teknik direktör, "Heerenveen hak ederek kazandı" değerlendirmesini yaptı ve özellikle Meerveld'in sonuca yön veren performansından etkilendiğini belirtti: "Bence 50 yıl sonra bile insanlar onunla bu maç hakkında konuşacak."