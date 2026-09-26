Feyenoord, Barcelona ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçı çevresinde yaşanan birden fazla olay nedeniyle UEFA tarafından ağır şekilde cezalandırıldı. Rotterdam ekibi dört ayrı para cezası alırken, ırkçı davranış nedeniyle bir Avrupa deplasman maçında bilet satışına yönelik bir kısıtlama tehdidiyle de karşı karşıya.

UEFA, 9 Eylül'deki karşılaşma sırasında sergilenen ırkçı davranış nedeniyle Feyenoord'a 25 bin euro para cezası verdi. Ayrıca Avrupa futbolunun çatı kuruluşu, kulübün bir Avrupa deplasman maçında yüzde 25 daha az bilet satmasına karar verdi.

Normal şartlarda UEFA maçlarında deplasman takımına stadyum kapasitesinin yüzde 5'i tahsis ediliyor. Bu da Feyenoord için bu oranın yüzde 3,75'e düşeceği anlamına geliyor. Ceza şimdilik ertelendi ve UEFA'nın kararı açıkladığı andan itibaren başlayacak iki yıllık bir denetim süresine bağlandı.

Barcelona'daki maçın kısa süre ardından, deplasman tribünündeki Feyenoord taraftarlarına ait son derece çirkin görüntüler ortaya çıkmıştı. Bir videoda, deplasmana giden taraftarların bulunduğu bölümden bir taraftarın koyu tenli bir Barcelona taraftarına doğru maymun hareketi yaptığı görülüyordu. Ardından aynı hareketi yapan ikinci bir Feyenoord taraftarına ait görüntüler de ortaya çıktı.

Feyenoord, olaya karışan iki taraftardan birini bu sırada tespit etmiş durumda. Söz konusu kişi stadyum ziyaretlerinden men edildi ve Rotterdam kulübü tarafından ülke çapında stadyum yasağı için bildirilecek. Ayrıca cezanın bir kısmı da ilgili seyirciden tahsil edilecek.

Barcelona taraftarı Esia, videolardan birini o dönemde X'te paylaşmış ve olaya dehşet içinde tepki göstermişti. İspanyolca olarak, “2026'da bir futbol maçı yüzünden maymun diye aşağılanmak, ne büyük bir utanç” diye yazdı.

UEFA ayrıca Feyenoord'a, taraftarların yabancı madde atması nedeniyle 26.375 euro para cezası verdi. Avrupa futbolunun çatı kuruluşuna göre bir spor etkinliğinde yeri olmayan bir mesajın iletilmesi ve/veya UEFA'nın itibarının zedelenmesi nedeniyle de Rotterdam kulübü 10 bin euro daha ödemek zorunda.

Barcelona'nın deplasman tribününde verilen zarar da Feyenoord'a bir yaptırım getirdi. Bunun için kesilen ceza 13 bin euro olurken, kulübün Feyenoord taraftarlarının neden olduğu zararın giderilmesi için otuz gün içinde Barcelona ile iletişime geçmesi gerekiyor.

Böylece Feyenoord için toplam para cezası 74.375 euroya ulaştı. Olaylar, Rotterdam ekibi açısından sportif olarak da dramatik geçen bir gecede yaşandı; Feyenoord, Camp Nou'da Barcelona'ya 5-1 yenildi.







