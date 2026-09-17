Feyenoord büyük bir hamle yaptı ve mutlak yıldızının sözleşmesini uzattı

Feyenoord, Gjivai Zechiël ile sözleşmesini uzattı. Rotterdam kulübü, perşembe öğleden sonra resmi kanalları üzerinden bu gelişmeyi duyurdu. Zechiël’in sözleşmesi 2029 yılının ortasına kadar uzatıldı.

Uzun süre Zechiël’in bu yaz De Kuip’ten ayrılacağı düşünülüyordu. Orta saha oyuncusu için çeşitli teklifler gelirken, o sonunda sözleşmesini uzatma kararı aldı.

Özellikle LOSC Lille, Zechiël ile ciddi şekilde ilgileniyordu. Fransız kulübü 10 milyon euro teklif etti ancak teknik direktör Devy Rigaux’dan olumsuz yanıt aldı.

Geçen sezon FC Utrecht’te kiralık olarak forma giyen Zechiël, Eredivisie’deki mevcut sezona etkili bir başlangıç yaptı.

22 yaşındaki oyuncu, oynanan her maça ilk 11’de başladı ve şimdiden hanesine beş gol ile üç asist yazdırdı.

Zechiël, kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, “Çok mutluyum ve her şeyden önce minnettarım. Öncelikle Tanrı’ya, bana verdiği her şey ve yürümeme izin verdiği yol için şükrediyorum. Ayrıca Feyenoord’un bana duyduğu güven için de minnettarım. Burada kendimi ait hissediyorum ve burada daha çok gelişebileceğimi biliyorum” ifadelerini kullandı.