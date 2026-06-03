Feyenoord, bu oyuncu için 10 milyon avroluk maksimum satış fiyatı belirledi

Feyenoord, bu transfer döneminde Gjivai Zechiël'i öylece gitmesine izin vermeyecek. Gazeteci Mounir Boualin, geçen sezon FC Utrecht'e kiralanan orta saha oyuncusu için talep edilen minimum bedeli bir video haberinde açıkladı.

Boualin, genç Feyenoord oyuncusu hakkındaki haberine "Zechiël konusuna biraz geri dönelim" diyerek başlıyor. "Eğer bu transfer gerçekleşmezse ve onu çok isteyen kulüpler ortaya çıkarsa, Feyenoord sekiz ila on milyon euro arasında bir bedel talep edecek. Bunu kaynaklarımdan öğrendim."

Boualin, Robin van Persie ile Zechiël arasındaki ilişkinin pek iyi olmadığını biliyor. Orta saha oyuncusu sık sık engel oluyordu, bunu kendisi de itiraf etti. Zechiël daha sonra bu konuyu Feyenoord teknik direktörüyle konuştu ve hatta özür bile diledi.

Zechiël, Feyenoord U19'da oynadığı dönemde, düzenli olarak A takıma da katıldığı için rolünü yerine getirmekte zorlanıyordu. "Karşı çıkıyordum ve bu pek hoş değildi. Bunun kişisel bir şey olmadığını düşünüyorum, ama bu zihinsel olgunlaşmanın bir parçası. Bundan da ders çıkardım. Van Persie bu konuyu benimle üç kez falan konuştu. Ben bunu kontrol altına alamadım," dedi Aralık ayında NOS ile yaptığı röportajda.

22 yaşındaki Rotterdamlı oyuncu, kiralık olarak FC Utrecht formasıyla güçlü bir sezon geçirdi. Zechiël, Vriendenloterij Eredivisie, Eurojackpot KNVB Kupası ve Avrupa Ligi'nde düzenli olarak forma giydi ve sezonu 50 maçla tamamladı.

Daha önce Sparta Rotterdam'a kiralanmış olan Zechiël, yeni sezon hazırlıklarında adil bir şans alacak. Van Persie bunu birkaç hafta önce vurguladı. "Herkes onun iyi iş çıkardığı konusunda hemfikir. Ona tekrar bir şans verilecek."

Yetenekli orta saha oyuncusu, Feyenoord ile 2028 ortasına kadar süren bir sözleşmeye sahip. Transfermarkt, oyuncunun şu anki transfer değerini 10 milyon euro olarak tahmin ediyor.