Feyenoord, Belçika'da transfer arayışında ve Faslı üst düzey yeteneği De Kuip'e getiriyor

Ilian Hadidi, kariyerine Feyenoord'da devam edecek. 17 yaşındaki orta saha oyuncusu, Standard Liège'den bedelsiz transfer oldu ve De Kuip'te üç yıllık sözleşme imzaladı.

Hadidi, kulübün web sitesi aracılığıyla transferiyle ilgili şu açıklamayı yaptı: “Standard Luik’in altyapısında on yıl oynadıktan sonra, Feyenoord’a geçiş benim futbol kariyerim için harika bir adım.”

"Buradaki tesislerden çok etkilendim ve herkese yeteneklerimi göstermek için sabırsızlanıyorum," dedi bu yetenekli oyuncu.

RFC Seraing'in altyapısından yetişen Hadidi, 2016 yılında Standard Liège'e transfer oldu. Orta saha oyuncusu, burada tüm altyapı eğitimini tamamladı.

Standard Liège'de Hadidi, altyapının en büyük yeteneklerinden biri olarak gösteriliyordu. Fas U17 milli takımında forma giyen oyuncu, kısa süre önce Afrika Kupası'nda da yer aldı.

FR12, daha önce Feyenoord'un Hadidi'nin transferiyle büyük bir hamle yaptığını bildirmişti. Ajax, PSV, Borussia Dortmund, Lille, AS Monaco, Club Brugge ve Manchester City de onun durumunu yakından takip eden kulüpler olarak adı geçmişti.