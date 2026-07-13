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Jan PlugImago
Bart DHanis

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Feyenoord anlaşmaya vardı ve kulüpte 9 maça çıkan oyuncuyla yollarını ayırdı

Transfers
Feyenoord

Voetbal International’ın haberine göre, Feyenoord Jan Plug ile geçici olarak yollarını ayırıyor. Defans oyuncusu önümüzdeki sezon Excelsior’da kiralık olarak forma giyecek.

Hafta sonu öncesinde FR12, Feyenoord ve Excelsior'un Plug'un geçici transferi konusunda görüşmelerde bulunduğunu bildirmişti. Sol ayaklı oyuncu o sırada Excelsior ile anlaşmaya varmıştı.

Son aylarda birçok kulüp Feyenoordlu oyuncu için talip olsa da, Cuma günü yapılan açıklamaya göre Excelsior'a transferi en somut seçenek gibi görünüyordu.

Plug, geçen sezon kış transfer döneminde Keuken Kampioen Divisie kulübü FC Dordrecht'e kiralanmış ve orada güçlü bir izlenim bırakmıştı.

21 yaşındaki savunma oyuncusunun Feyenoord ile 2028 ortasına kadar süren bir sözleşmesi bulunuyor. Şu ana kadar kulübün A takımında dokuz kez forma giydi.

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Cuma günü açıklanan haberlere göre, Excelsior, Plug’un yanı sıra Aymen Sliti’yi de kiralık olarak kadrosuna katmayı çok istiyor.

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