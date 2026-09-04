Anis Hadj Moussa bu yaz Ittihad Club’a gitmiyor. De Telegraaf, Feyenoord’un Suudi kulübünün 37,5 milyon euroluk teklifini reddettiğini yazdı. Ittihad Club şimdi dikkatini PSV forveti Esmir Bajraktarevic’e çevirdi.

Feyenoord, 37,5 milyon euroluk teklifi reddederek rekor bir transfere imza atma fırsatını kaçırdı. Hadj Moussa ise beş yılda 50 milyon euronun üzerinde kazanabileceği Ittihad Club’a gitmeyi istiyordu.

Ancak Feyenoord, yıldız hücumcusunu kadroda tutma kararı aldı. Teknik direktör Dévy Rigaux, perşembe günü önce küçülmeye gidilmesi gerektiği için fazla takviye yapamadığını belirtmişti.

Bu nedenle Feyenoord, daha önce yaklaşık 30 milyon euroluk ilk teklifin de reddedilmesinin ardından Ittihad’ın yeniden gelmesiyle bir ikilemle karşı karşıya kaldı. Kulüp, mali tablodan ziyade sportif tabloyu tercih etti.

Feyenoord’un bu kararı, Bajraktarevic’i satmaya açık olan PSV için iyi haber anlamına geliyor. Sami Ouaissa, Dennis Man ve Ivan Perisic’in varlığı nedeniyle Bosnalı sağ kanat için süre alma ihtimali düşük görünüyor.

De Telegraaf’a göre Ittihad Club, 2029 ortasına kadar Philips Stadion’da sözleşmesi bulunan ve piyasa değeri sekiz milyon euro olan 21 yaşındaki Bajraktarevic için “yüksek bir bonservis bedeli” ödemeye hazır. Ittihad Club’ın onun için ne kadar teklif edeceği ise henüz net değil.

Bajraktarevic, 2025’in başında yaklaşık üç milyon euro karşılığında New England Revolution’dan transfer oldu ve bugüne kadar PSV formasıyla 43 maça çıktı. Bu maçlarda yedi gol ve beş asist üretti.