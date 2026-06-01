"Feyenoord, Ajax ve PSV'yi geride bırakarak üst düzey bir yeteneği kadrosuna kattı"

Genellikle güvenilir haberleriyle tanınan FR12'nin bildirdiğine göre, Feyenoord Ilian Hadidi'yi kadrosuna katmak üzere. Standard Liège'de forma giyen 17 yaşındaki orta saha oyuncusu, Rotterdam ekibi tarafından uzun süredir takip ediliyordu ve anlaşmanın artık çok yakın olduğu söyleniyor. Sözleşmesi bu yaz sona ereceği için, Hadidi transfer ücreti ödemeden De Kuip'e geçebilecek.

Hadidi'nin adı bu bahar aylarında Belçika medyasında gündeme gelmişti. O zamanlar Feyenoord'un, şu anda Standard Liège U18 takımının kaptanı olan yetenekli orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için yarışa girdiği ortaya çıkmıştı.

FR12'ye göre, Belçika-Faslı genç milli oyuncu, Standard'ın altyapısından çıkan en büyük yeteneklerden biri olarak görülüyor. Orta sahadaki performansıyla geçen sezon hem Belçika içinde hem de dışında büyük bir etki yarattı.

Hadidi, geçtiğimiz sezon Standard Luik'in 18 yaş altı takımında 18 lig maçına çıktı. Bu maçlarda altı gol attı, bu da bir orta saha oyuncusu için dikkat çekici bir rakam.

Ayrıca, yetenekli orta saha oyuncusu, Belçika kulübünün A takımının antrenmanlarına düzenli olarak katıldı.

Hadidi, uluslararası alanda da kendini açıkça gösterdi. Fas U17 takımında şu ana kadar 12 uluslararası maça çıktı ve bu yılın başlarında, uluslararası bir gençlik turnuvasını kazanan takımın bir parçası oldu.

Son aylarda Hadidi'ye olan ilgi büyüktü. Feyenoord'un yanı sıra Ajax, PSV, Borussia Dortmund, Lille, AS Monaco, Club Brugge ve Manchester City de durumunu yakından takip eden kulüpler olarak adı geçti.

Yine de şu anda Rotterdam ekibi en avantajlı durumda görünüyor. Feyenoord, orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için en iyi şansa sahip ve plan, oyuncunun ilk etapta Feyenoord U21 takımına katılması yönünde.