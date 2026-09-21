Feyenoord’a kaleci tavsiyesi: “Onu kalede olan bu Feyenoord’u bir düşünün”

Willem van Hanegem,Algemeen Dagbladgazetesindeki köşesinde Feyenoord hakkında hükmünü verdi. FC Utrecht’i 5-0 yenen takımda kaleci Tjark Ernst’in de aralarında bulunduğu bazı oyuncuları özellikle öne çıkardı.

Van Hanegem, "Feyenoord, FC Utrecht karşısında yine oldukça iyi oynadı ancak Anthony Correia’nın yanlış kulübü seçtiği izlenimine sahibim" dedi. "FC Utrecht’te gerçekten iyi futbol oynayabildiğini düşündüren neredeyse hiç kimse yok."

De Kromme, sahanın en iyisi olarak Anis Hadj Moussa’yı gösterdi. "Ayrıca Oussama Targhalline’ın sonunda yapması gereken şeyi yaptığını gördüm: yani oyuna tempo getirdi." Sezonun başlarında yedek rolde kalan Faslı orta saha, artık ilk 11’deki yerini kazanmış gibi görünüyor.

Luciano Valente, teknik direktör Xavi Hernandez’in ilk kadrosuna çağrılmadı. "Onun Hollanda Milli Takımı’nın ilk kadrosunda yer almaması hakkında elbette bir şeyler söyleyebiliriz."

"Şöyle söyleyeyim: Xavi’nin yeni döneme Valente’ye bir davet göndererek başlaması garip olmazdı, değil mi? Takım arkadaşlarının birçoğu gibi o da kendini gösterdi" diye yazdı Feyenoord efsanesi.

Van Hanegem’e göre Giovanni van Bronckhorst’un takımı eskisine kıyasla daha fit görünüyor. "Özellikle son haftalarda, ilk maçlara göre belirgin şekilde daha fazla dayanıklılığa sahip olmalarını dikkat çekici buluyorum. O zamanlar çok çabuk yoruluyor gibi görünüyorlardı."

Son olarak kaleci Ernst hakkında da görüşlerini paylaştı. "Beni hâlâ ikna edemeyen tek isim o. Bir de bu Feyenoord’u kalede Justin Bijlow ile düşünün. Ama Excelsior’dan Stijn van Gassel ile FC Groningen’den Etienne Vaessen de bu Feyenoord’a gayet iyi uyardı" diyerek sözlerini noktaladı Van Hanegem.