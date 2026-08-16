Transfer piyasası uzmanı Fabrizio Romano’nun aktardığına göre Jeyland Mitchell istediği transferi sonunda gerçekleştirdi. Sturm Graz, Kosta Rikalı oyuncunun satışı için anlaşmaya vardı ve oyuncu yaklaşık sekiz milyon avro karşılığında RC Strasbourg’a transfer oluyor.

Stoperin transferi bir süredir bekleniyordu. Romano, üç gün önce Strasbourg’un somut adım attığını ve sağ ayaklı savunmacı için beş milyon avroluk teklif sunduğunu bildirmişti. Graz, bonuslar dahil sekiz milyon avroluk teklifi kabul etti.

Feyenoord, 2024 yılında Mitchell’i kadrosuna katmak için LD Alajuelense’ye yaklaşık 2,5 milyon avro ödedi. Fizik gücü yüksek stoper, Rotterdam ekibinde 9 maça yayılmış şekilde toplamda yalnızca 99 dakika forma giydi.

Feyenoord, Mitchell’i 2025 yazında Graz’a kiraladı. Avusturya ekibi bir yıl sonra sözleşmedeki satın alma opsiyonunu kullandı ve De Kuip’e yaklaşık iki ila üç milyon avro ödedi. Feyenoord ayrıca miktarı bilinmeyen bir sonraki satıştan pay maddesi de koydurdu.

Mitchell, takımın değişilmez isimlerinden biri haline geldi ve Avusturya’nın önde gelen kulübü adına toplam 32 maça çıktı. Ancak Mitchell, Ligue 1’e adım atmayı çok istiyordu ve şimdi muradına erdi.

Strasbourg, geçen sezon Ligue 1’i sekizinci sırada tamamladı ve böylece Avrupa kupalarına katılımı kıl payı kaçırdı. Hollanda Milli Takımı oyuncusu Emanuel Emegha bu yaz kulüpten Chelsea’ye gitti.

Strasbourg’un sahibi BlueCo, kardeş kulüp Chelsea’nin aksine, şu ana kadar transfer piyasasında oldukça sakin kaldı. Diogo Sousa, Vitória SC’den 10 milyon avro karşılığında geldi; Giovanni Reyna da artık kulübün oyuncusu. Bir dönem harika çocuk olarak gösterilen ve hâlâ sadece 23 yaşında olan oyuncu, Borussia Mönchengladbach’tan 3 milyon avro karşılığında transfer edildi.