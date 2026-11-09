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Rian Rosendaal
Çeviri:

"Feyenoord'a dönmeli diyorlar o zaman. Ama asıl dönmemeli."

Feyenoord

Voetbalpraat programında, Feyenoord kalecisi olarak sık sık eleştirilen Tjark Ernst konuşuldu. Maarten Wijffels'e göre Justin Bijlow'u yeniden birinci kaleci olarak takıma getirmek kesinlikle çözüm değil. 

Wijffels, Rotterdam ekibinin çok konuşulan kalecileriyle ilgili değerlendirmesine, "Feyenoord'da her yıl kalecilerle ilgili bir mesele çıkıyor, değil mi? Birinin bir eksiği var, öteki şöyle, beriki böyle" sözleriyle başladı.

Futbol muhabiri, "Feyenoord'dan ayrılan Justin Bijlow'a bakın. Artık hiç sakatlanmaması tesadüf olabilir mi? Tesadüf değil, değil mi?" diye sordu. "Orada sürekli var olan olumsuz baskıdan uzaklaştı. Şimdi de arka arkaya maçlarda kaleye geçiyor."

İtalya'da Bijlow'u da ziyaret ettiğini söyleyen Wijffels, eski Feyenoord kalecisinin Genoa'daki performansından memnun: "Onu kalede izleyince görüyorsunuz. Orada kendini bulmuş. Zaman zaman 'Feyenoord'a dönmeli' deniyor. Kesinlikle Feyenoord'a dönmemeli."

Wijffels, geçen yıl Feyenoord'dan ayrılan Bijlow hakkında, "Hayır, gerçekten. Bu onun için harika bir sonuç oldu. Arka arkaya maçlara çıkarak kariyerini sürdürebilmesi de öyle" diye ekledi. 

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21 Kas 2026

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Meslektaşı Rypke Bakker de söze girdi: "Ernst'in, Wellenreuther'in Ajax'a karşı yaptığı gibi bir kurtarışa ihtiyacı var. Wellenreuther böylece o dönemi atlatmıştı. Bijlow'un Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e karşı yaptığı gibi de. Ernst bir kez kalesini gole kapatsın ve umarım öz güven kazansın."

Ernst, pazar günü Feyenoord formasıyla karşılaştığı ve maçı 5-3 kazanan sc Heerenveen karşısında da güven vermedi. Alman kaleci şimdilik Giovanni van Bronckhorst'un güvenine sahip görünüyor ancak bu durum millî maç arasından sonra değişebilir.

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