Feyenoord, 6 milyon avroyu hedefliyor: 'Herkes ve her şey onu takip ediyor'

FC Twente, Ramiz Zerrouki’nin kesin olarak takıma katılması umudunu sürdürüyor. Bunu, baş antrenör John van den Brom, Tubantia’ya verdiği röportajda belirtti.

Zerrouki, Dünya Kupası'nın ardından prensip olarak Feyenoord'a geri dönecek, ancak De Kuip'te 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun günü dolmuş gibi görünüyor.

Van den Brom, Twente'nin Zerrouki'yi kadrosuna katmak için elinden geleni yaptığını itiraf ediyor. “Ramiz benim için ilk tercih. Sadece benim için değil, tüm kulüp için.”

“Bu konuda fazla uzatmaya gerek yok. Evet, geleceğine dair umutluyum, ama bunun mümkün olup olmayacağını bilmiyorum. Bu bana bağlı değil. Tek yapabileceğim şey, onunla iletişim kurmak.”

“Ve herkes bu işin içinde. Herkes tarafından takip ediliyor, haha. Ramiz’i geri getirebilirsek, geçen sezonun tüm orta saha oyuncuları hâlâ kadromuzda olacak. ‘Arzu, düşüncenin babasıdır’ derler,” diyerek Van den Brom mesajını sonlandırıyor.

Feyenoord, çeşitli kulüplere teklif edilen Zerrouki için 6 milyon euro talep ediyor.

Her halükarda geçici işvereninde kalmayacak olan isim ise Gjivai Zechiel. Algemeen Dagblad gazetesine göre, FC Utrecht için Zechiel’i transfer etmek mümkün değil.