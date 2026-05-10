Feyenoord 2. sırayı garantiledi ve Şampiyonlar Ligi biletini kaptı

Feyenoord, Vriendenloterij Eredivisie'de ikinci sırayı ve Şampiyonlar Ligi biletini kesin olarak garantiledi. AZ ile 1-1 berabere kalması bu başarı için yeterli oldu, zira üçüncü sıradaki NEC, FC Groningen deplasmanında mağlup oldu.

Feyenoord'un maça başlangıcı dramatikti. Troy Parrott, ofsayt pozisyonunda olsa da, maçın başlamasından sadece on beş saniye sonra gol attı. Bir dakika geçmeden, İrlandalı forvet Gernot Trauner'in dramatik pasının ardından skoru 0-1'e getirdi. Feyenoord, bu önemli maça sinirleri bozuk bir şekilde başlamış gibi görünüyordu ve taraftarlar kısa sürede mırın kırın etmeye başladı.

Trauner, De Kuip'te zorlu bir başlangıç yaptı. Avusturyalı oyuncu, bir köşe vuruşunda hafifçe tutulduğunda karşı tarafta penaltı için bağırdı. Feyenoord giderek güçlendi ve Ayase Ueda'nın yakın mesafeden attığı şut Rome-Jayden Owusu-Oduro tarafından kurtarıldığında hayal kırıklığına uğradı. AZ kontratağa hazırdı ve Peer Koopmeiners'in Jordan Bos ile girdiği mücadelede penaltı bekledi. Ancak top penaltı noktasına gitmedi.

Rotterdam-Zuid'da maç eğlenceli bir şekilde devam etti; Tsuyoshi Watanabe'nin kafa vuruşunu Owusu-Oduro üst direğin üzerinden çıkardı ve Ueda bir kontra atakta topu az farkla dışarı attı. Hadj Moussa, Owusu-Oduro'nun önünde tek başına 1-1'i yakalayabilirdi, ancak şutu AZ kalecisi tarafından kurtarıldı; kaleci, şut yüzüne tam isabet ettikten sonra yerde kaldı. İlk yarı bitmeden kısa bir süre önce, Koopmeiners'in yaptığı bir müdahalenin ardından AZ teknik direktörü Leeroy Echteld, hakemlere yönelik sözleri nedeniyle sarı kart gördü.

Van Persie devre arasında müdahale ederek Tobias van den Elshout, Givairo Read ve Gijs Smal'ı sahaya sürdü. Maçın yeniden başlamasından kısa bir süre sonra Sven Mijnans, Feyenoord kalesinin önünde ortaya çıktı, ancak topu direğin yanından dışarıya attı. AZ oyuncusu başarısız olurken, Van den Elshout'un akıllı pasıyla Moussa skoru 1-1'e getirdi. Feyenoord güven kazandı ve öne geçmek için atağa geçti.

Maçın son dakikalarında galip gelen taraf olmadı, ancak Feyenoord'da kimse bunu umursamadı. Zaten, zorlu bir sezon ve kötü dönemlerin ardından ikinci sıra kesin olarak Robin van Persie'nin takımının oldu.