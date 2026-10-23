İttihad'ın teknik direktörü Alman Jens Wissing, Roshn Ligi'ndeki Diriyah maçında Kolombiyalı orta saha oyuncusu Richard Rios'a stoper mevkisinde yer vermesinin nedenini açıkladı.

İttihad, bugün cuma günü Cidde'deki Al-Inma Stadı'nda oynanan ve Roshn Ligi'nin on birinci haftasında iki takımı karşı karşıya getiren maçta Diriyah'ı 2-0 mağlup etti.

Maçta, iki devre arasında defans oyuncusu Saad Al-Mousa'nın yerine Senegalli orta saha oyuncusu Dion Lopy'nin oyuna girmesinin ardından, ikinci yarıda Richard Rios stoper mevkisinde görev aldı.

Wissing, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında ve Suudi Arabistan'ın "Şarku'l Avsat" gazetesinin aktardığı açıklamalarda bu konuya değinerek şunları söyledi: "Saad Al-Mousa çok uzun süren bir sakatlıktan henüz döndü, oyuna girdi ve harika oynadı, ancak sarı kart nedeniyle onu değiştirmek zorunda kaldım ve risk almak istemedim."

Şöyle devam etti: "Richard Rios'un stoper olarak oynaması, genç oyunculara güvensizlik anlamına gelmiyor, ama kritik bir andı ve bu her zaman ona güveneceğim anlamına gelmiyor, çözümler bulmam gerekiyor."

Alman teknik direktör, Hassan Kadesh'in sakatlık nedeniyle yokluğunda savunma açısından sıkıntı yaşayıp yaşamadığı sorusuna ise şöyle yanıt verdi: "Diriyah bugünkü maçta hiçbir an bizi tehdit etmedi."

Ayrıca, Dion Lopy'nin yerine Mokhtar Ali'yi Richard Rios'un yanında orta sahaya sabitleme ihtimali hakkında da konuşarak şunları söyledi: "Bu zor bir soru, kararları maçın koşullarına göre alıyoruz."

Şöyle açıkladı: "6 numara mevkisinde Mokhtar Ali, (Dion) Lopy, Richard (Rios), Mohammed Falata gibi birçok seçeneğimiz var, hatta Ahmed Al-Ghamdi bile zeki bir oyuncu olduğu için bu mevkide oynuyor."

Devamında ise: "Burada oynayabilecek 6 oyuncu var, bir ikilinin başka bir ikiliden daha iyi olduğunu söyleyemem, çeşitliliğe sahibiz ve daha önce iyi oynadılar, her maç için en iyisini seçiyorum."

Maça ilişkin ise şunları söyledi: "Performanstan, sonuçtan ve galibiyetten memnunum, kendi sahamızda hak edilmiş bir galibiyet, fikstür ve zaman darlığı açısından özel bir niteliği olan bir karşılaşma."

Şöyle tamamladı: "İlk golü attığımız için biraz enerji sakladık ve kalemizi gole kapattık, birkaç fırsatımız vardı, onları değerlendirseydik işler daha kolay olurdu."

Bu galibiyetin, İttihad'ın puanını 23'e yükselterek Suudi Arabistan Ligi puan tablosunda dördüncü sıraya taşıdığını ve böylece takımı şampiyonluk mücadelesine yaklaştırdığını hatırlatalım.