Ferran Torres yeşil ışık yaktı ve FC Barcelona'dan ayrılacak gibi görünüyor

Sky Italia muhabiri Luca Bendoni’nin haberine göre, Ferran Torres FC Barcelona’dan ayrılıp Paris Saint-Germain’e transfer olmak istiyor. 26 yaşındaki kanat oyuncusunun sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

Bu gelişmeyle birlikte, Torres'in Barcelona ile sözleşmesini uzatmayacağı görülüyor.

Barça ise Borussia Dortmund'dan Karim Adeyemi ile anlaşmaya vardı. Adeyemi, Torres'in yerini alacak.

PSG'nin Torres için transfer ücreti ödemesi gerekecek. Transfermarkt'a göre oyuncunun değeri 50 milyon avroya ulaşıyor. Barcelona bu rakamın üzerinde bir bedel elde edebilir.

Barcelona, Torres’i 2022 yılında İspanya’ya geri getirmişti. Katalan devi, Manchester City’ye yaklaşık 55 milyon euro ödemişti.

Torres, Barcelona formasıyla 207 resmi maça çıkmış görünüyor. Bu maçlarda 65 gol attı ve 23 asist yaptı.

Torres şu anda İspanya milli takımıyla Dünya Kupası’nda mücadele ediyor. 63 kez milli forma giyen oyuncu, turnuva sonrasında kulüplerin anlaşmaya varmasını umuyor.