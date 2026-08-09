Ferran Torres'i satmak için: Barcelona, Paris'ten resmi bir adım bekliyor

Bir İspanyol basın raporu, Paris Saint-Germain'in forveti Ferran Torres'i kadrosuna katmak için mevcut yaz transfer döneminde Barcelona'ya henüz resmi bir teklif sunmadığını aktardı.

Katalan gazetesi "Mundo Deportivo", Ferran Torres'in Paris Saint-Germain ile anlaşmaya vardığına dair yaygın kanıya rağmen, şu anda Barcelona'nın masasında herhangi bir resmi teklif bulunmadığını açıkladı.

Gazete, Torres'in önümüzdeki çarşamba günü Dünya Kupası'nı kazanan milli takımın geri kalan oyuncularıyla birlikte Barcelona antrenmanlarına katılmasının beklendiğini belirtti.

Bu arada, Fransa'daki raporlar değeri yaklaşık 50 milyon avroya ulaşabilecek bir transferden söz ediyor. "Onze Mondial" ve "Le Parisien" gibi medya organları, bu rakamı Paris Saint-Germain'in Barcelona'nın oyuncusunu kadrosuna katmak için ödemeye hazır olabileceği bedel olarak öne çıkarıyor.

Katalan gazetesi ayrıca, Fransa'da hakim olan hissin hızlı bir anlaşmaya varmak için sağlam bir temel bulunduğu yönünde olduğunu görüyor. Transfer sürecini kolaylaştırabilecek etken ise Ferran'ın kendisinin, geçici de olsa çarşamba günü Barcelona antrenmanlarına katılmaktan kaçınma isteği.

"Mundo Deportivo" gazetesi şunları da aktardı: "Ferran hâlâ Dünya Kupası'nda oynarken ve turnuvayı şampiyon olarak tamamlarken, Barcelona, Robert Lewandowski'nin ayrılığının ardından son iki sezonda bölgede '9' numara olarak oynayan tek forvetinin, oyuncunun kendisi ayrılmak istemedikçe satılık olmadığını açıkça belirtti. Bu durum ise ilgili kulüplerin tekliflerine kulak verilmesinin önünü açacak bir koşul."

Paris Saint-Germain, eski Valencia forvetini kadrosuna katma isteğini resmen ortaya koymak için Barcelona ile halihazırda temasa geçmiş durumda. Şimdi Paris ekibinin, Barcelona'nın olası transferi doğru şekilde değerlendirmesine imkân verecek şekilde bu isteği resmi bir teklife dönüştürmesi gerekiyor.