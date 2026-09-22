Ferran Torres, Barcelona yıldızını Paris Saint-Germain'e katmayı hayal ediyor

Ferran Torres, Paris Saint-Germain'de izini bırakmak için uzun süre beklemedi ancak yeni takımıyla yaşadığı kusursuz başlangıca rağmen, Barcelona'dan ayrıldığından beri hâlâ şiddetle özlediği bir kişi var.

İspanyol forvet bu yaz Barcelona'dan Paris Saint-Germain'e katıldı ve yeni ortamına hızla uyum sağlayarak, yeteneklerine büyük güven duyan Luis Enrique yönetiminde altı maçta yedi gol kaydetti.

26 yaşındaki Torres, "El Hormiguero" programındaki konuk oluşu sırasında Paris'teki yeni hayatı hakkında konuştu ve Barcelona'dan ayrıldığından beri en çok neyi özlediğini açıkladı.

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İspanyol forvet, eski takım arkadaşının Paris'te doğal olarak yer bulabilecek oyunculardan biri olduğunu vurguladı ve ardından yanında getirebilmeyi dilediği kişiyi açıkladı.

Torres, Fransız "Foot Mercato" sitesinin aktardığı açıklamalarda gülümseyerek şunları söyledi: "Yanımda getiremediğim tek kişi Pedri. Onu çok özlüyorum."

Torres ve Pedri, Barcelona'da birlikte geçirdikleri dönemden bu yana güçlü bir dostluk bağıyla bağlı; ayrıca ikilinin aynı oyuncu menajerliği ajansıyla anlaşması bulunuyor ki bu da aralarında oluşan ilişkinin ne kadar güçlü olduğunu yansıtıyor.

Torres'in Paris deneyimindeki güçlü başlangıcına rağmen, Pedri'nin yokluğu, kariyerinin yeni bir aşamasına geçişindeki tek istisnayı temsil ediyor gibi görünüyor; zira kendisini en yakın arkadaşlarından birinden uzakta Paris Saint-Germain'deki macerasını sürdürmek zorunda buldu.

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