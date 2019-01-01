Fernando'nun Sevilla transferi an meselsi
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AA
Transferde hareketli günler geçiren Galatasaray, sezonun ilk oyuncu satışını yapmak üzere.
beIN Sports'un haberine göre sarı kırmızılılar Fernando Reges'in Sevilla'ya transferine onay verdi.
Haberde, bu transferin Ever Banega transferiyle bir ilgisinin bulunmadığı kaydedilirken Galatasaray'ın 4 milyon Euro civarı bir bonservis ücreti kazanacağı belirtildi
Brezilyalı yıldız, geçtiğimiz sezon ligde 22 maçta görev alırken 2 gol ve 4 asist üretmişti.