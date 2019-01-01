Fernando'nun Sevilla transferi an meselsi

Sevilla, Fernando Reges'in transferi için Galatasaray'la anlaşmaya vardı.

Transferde hareketli günler geçiren , sezonun ilk oyuncu satışını yapmak üzere.

beIN Sports'un haberine göre sarı kırmızılılar Fernando Reges'in 'ya transferine onay verdi.

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Haberde, bu transferin Ever Banega transferiyle bir ilgisinin bulunmadığı kaydedilirken Galatasaray'ın 4 milyon Euro civarı bir bonservis ücreti kazanacağı belirtildi

Brezilyalı yıldız, geçtiğimiz sezon ligde 22 maçta görev alırken 2 gol ve 4 asist üretmişti.