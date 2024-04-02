Fernando Santos, Beşiktaş'ın başarısızlığının nedenini açıkladı

Siyah-beyazlılardaki kötü gidişata Fernando Santos da çare olamazken deneyimli teknik direktör başarısızlığın nedenini açıkladı.

Beşiktaş son üç maçını kaybetti

Fernando Santos için takımda "ekip ruhu" eksik

Deneyimli çalıştırıcı, Ocak ayında göreve başlamıştı

NE OLDU? Beşiktaş'ta yaşanan başkan değişikliğinin ardından takımdaki kötü gidişatı durdurmak isteyen yeni yönetim rotayı Fernando Santos'a kırmıştı ve 69 yaşındaki teknik direktör, Ocak ayında siyah-beyazlı koltuğa oturmuştu. Ancak Fernando Santos da Beşiktaş'ın kanayan yarasını durduramadı. Portekizli çalıştırıcı bu başarısızlığın nedenini açıkladı.

NE SÖYLENDİ? Süper Lig'de son 3 maçını kaybeden Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos ile futbol koordinatörü Samet Aybaba bir değerlendirme toplantısı yaptı. Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Portekizli çalıştırıcı, en önemli problemin 'Ekip ruhu' olduğunu vurguladı ve Samet Aybaba'ya şunları söyledi: "Çok fazla gidecek isim var, tam olarak akılları burada değil. Bu durum da takımın performansında olumsuzluk yaratıyor. Bu kadroda ekip ruhunu yakalayamıyoruz."

DAHA FAZLASI: Ayrıca Fernando Santos'un kendi oyununu eleştirenler için Samet Aybaba'ya şunları söylediği iddia edildi: "Sürekli benim savunma futbolu oynatmam eleştiriliyor. Ancak futbolcuların fiziksel durumu, baskılı oynamaya müsait değil. Bu nedenle önde çok baskı yapamıyoruz. Bu yüzden savunma oynatıyorum gibi gözüküyor. Asla böyle değil"

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SIRADA NE VAR? Beşiktaş bir sonraki maçını 4 Nisan'da Başakşehir'e karşı oynayacak ve ardından 13 Nisan'da Samsunspor maçına çıkacak.