Fernando Reges resmen Sevilla'da!
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AA
Galatasaray'ın deneyimli orta saha oyuncusu Fernando Reges'in Sevilla'ya transferi resmen tamamlandı.
Bilindiği üzere sarı-kırmızılı kulüp geçtiğimiz günlerde oyuncunun transferi için İspanyol kulübüyle görüşmelerin başladığını KAP'a bildirmişti.
Galatasaray Kulübü'nden KAP'a yapılan açıklamada, 31 yaşındaki oyuncunun 4.5 milyon euro'luk bonservis bedeli karşılığında Sevilla'ya transfer olduğu bildirildi.
Sarı-kırmızılı kulüp, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Fernando'ya teşekkür etti.
Teşekkürler Fernando Reges! 🐙— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 12, 2019
Yeni takımında başarılar dileriz. 👋 pic.twitter.com/XNO7qq83YR