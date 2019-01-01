Fernando Reges resmen Sevilla'da!

Galatasaray, Brezilyalı oyuncunun Sevilla'ya olan transferinin mali detaylarını KAP'a bildirdi.

'ın deneyimli orta saha oyuncusu Fernando Reges'in 'ya transferi resmen tamamlandı.

Bilindiği üzere sarı-kırmızılı kulüp geçtiğimiz günlerde oyuncunun transferi için İspanyol kulübüyle görüşmelerin başladığını KAP'a bildirmişti.

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Galatasaray Kulübü'nden KAP'a yapılan açıklamada, 31 yaşındaki oyuncunun 4.5 milyon euro'luk bonservis bedeli karşılığında Sevilla'ya transfer olduğu bildirildi.

Sarı-kırmızılı kulüp, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Fernando'ya teşekkür etti.