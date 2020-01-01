Fernando Muslera'nın kaval kemiğinde kırık tespit edildi!
Süper Lig'de 27. hafta karşılaşmalarında Çaykur Rizespor'a konuk olan Galatasaray, Fernando Muslera'nın sakatlığıyla sarsıldı.
Karşılaşmanın 14. dakikasında karşı karşıya kaldığı Milan Skoda ile çarpışan Uruguaylı file bekçisi, sağ kaval kemiğine bir darbe aldı.
Acı içinde yerde kalan Muslera'ya müdahale eden sağlık görevlileri değişiklik isterken, deneyimli file bekçisi ayağı sargıya alındıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaval kemiğinde kırık tespit edildi
33 yaşındaki file bekçisinin hastanede yapılan ilk kontrolleri sonrasında sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edildiği belirtildi.
Muslera geçirdiği bu talihsiz sakatlık nedeniyle sezonu kapattı.
Öte yandan sakatlık mücadele yaklaşık 12 dakikalık bir duraklama sonrasında devam ederken, Muslera'nın yerine ise Okan Kocuk oyuna dahil oldu.