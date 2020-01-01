Fernando Muslera'nın kaval kemiğinde kırık tespit edildi!

Rize deplasmanında sağ bacağına aldığı darbeye bağlı sakatlık geçiren ve hastaneye kaldırılan Uruguaylı file bekçisinden kötü haber geldi...

Süper Lig'de 27. hafta karşılaşmalarında Çaykur Rizespor'a konuk olan , Fernando Muslera'nın sakatlığıyla sarsıldı.

Karşılaşmanın 14. dakikasında karşı karşıya kaldığı Skoda ile çarpışan Uruguaylı file bekçisi, sağ kaval kemiğine bir darbe aldı.

Acı içinde yerde kalan Muslera'ya müdahale eden sağlık görevlileri değişiklik isterken, deneyimli file bekçisi ayağı sargıya alındıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Kaval kemiğinde kırık tespit edildi

33 yaşındaki file bekçisinin hastanede yapılan ilk kontrolleri sonrasında sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edildiği belirtildi.

Muslera geçirdiği bu talihsiz sakatlık nedeniyle sezonu kapattı.

Öte yandan sakatlık mücadele yaklaşık 12 dakikalık bir duraklama sonrasında devam ederken, Muslera'nın yerine ise Okan Kocuk oyuna dahil oldu.